BOJANA ORDINAČEV ZA "NOVOSTI": Koliko volim ovaj život i toliko je lep, a 20 godina karijere doživljavam kao igru i ljubav (FOTO)

POPULARNA glumica Bojana Ordinačev nakon kratke pauze, vratila se seriji "Igra sudbine" u aktuelnom serijalu "Ljubav i kazna", sa osveženom energijom i velikom ljubavlju prema svom liku i kolegama.

Foto: Miša Obradović/PRVA

U njenoj karijeri dugoj dvadeset dve godine gledali smo je u mnogim TV serijama kao što su: "Jelena", "Mješoviti brak", "Ne daj se, Nina", "Pare ili život", "Moj rođak sa sela", "Od jutra do sutra", "Istine i laži", a odnedavno je ponovo deo "Igre sudbine" kao Jovana Bošnjak Aleksić.

Za "TV novosti" Bojana otkriva detalje o svom povratku i prvim utiscima sa seta, ali i kako je kroz karijeru i više od dve decenije rada slava nije promenila i da je najlepše to što još uvek u jednom danu živi različite živote.

- Vraćam se, da ne kažem vratila sam se. Radujem se, divna ekipa, divni ljudi. Uživala sam prošli put, verujem da ću i sada. Jovana u ovoj sezoni ima jednu novu poslovnu ideju, ne smem da otkrivam previše detalja. Ima novi imidž, odlučila je da bude drugačija. Publika će da oceni, nadam se pozitivno. Meni je zanimljivo, imam tu sreću da je moj posao takav da u poslu mogu da menjam izgled i da se igram, ne moram privatno. Foto: Miša Obradović/PRVA

*Napravili ste kratku pauzu, pa se u novoj sezoni vratili u seriju "Igra sudbine". Koliko vam je povratak prijao i da li je nešto novo doneo u vaš život?

- Prijao mi je povratak, ali i pauza. Obradovala sam se pozivu, jer uživam u tome što radim, kao i druženje sa kolegama na setu.

*Po čemu je ova serija posebna?

- Ovo je moja druga sezona kako igram i deo sam ekipe. Baš zbog toga se bolje snalazim i znam odnose između likova koje tumačimo. Junaci koje igramo, Andrija (Bane Popović) i Jovanu (ja), ponovo su zajedno. Između njih dvoje je velika ljubav, ali je i uvek turbulentno. Radujem se novim zapletima i raspletima.

*Kakva je Jovana Bošnjak Aleksić koju tumačite u seriji "Igra sudbine"?

- Igram jednu uspešnu poslovnu i porodičnu ženu. Porodica nekada trpi zbog poslovnih obaveza, nekad ne, ali se moj lik, Jovana, trudi, kao i većina nas koji imamo poslove i mnogo radimo, da porodica što manje oseća taj pritisak. Ovde, takođe, imamo i poslovnog i uspešnog oca, mog muža, koji takođe ima isti taj problem i onda je porodica malo na "čekanju". Srećna sam što imam priliku da igram sa Banetom Popovićem i što igramo partnere. Radujem se svakom snimajućem danu.

*Počeli ste na ovom tipu serija još u prvoj sapunici "Jelena". Mogu li da se uporede ova dva televizijska projekta?

- I jedna i druga su sapunice. Na ovom žanru serija sam odrasla, volim ga i ne može svako da ga radi. Potrebno je mnogo strpljenja, živaca, tehničkog i zanatskog znanja. Razlika je u mom iskustvu. Tada sam imala 25, a sada 45 godina. Foto: Aleksandar Krstović/PRVA

*Postoje li neki delovi vašeg karaktera koje nikada ne biste mogli da prenesete kroz glumu, tj. nešto što čuvate samo za sebe i najbliže?

- Svako od nas ima mnogo toga različitog u sebi, čak i da ne znamo da to postoji, neka situacija nas navede da to nešto nepoznato upoznamo.

*Šta vas najviše uzbuđuje u svetu glume?

- Moj posao je dragocen zbog toga što nikada nije isti. Pre podne ste na probi za predstavu, po podne se igra druga u pozorištu, a sutradan je snimanje nove serije. U jednom danu prođete "različite živote". Jako je zabavan posao i mora da se voli, jer drugačije ne bi moglo da se funkcioniše. Raznolik je, što me posebno raduje.

*Kakav savet biste imali za nekoga ko tek počinje da se bavi glumom?

- Praktično, ne postoji. Treba talenat, mnogo truda i ogromna sreća. Takođe, vera u sebe je najvažnija. Možda i ne bih ništa rekla, jer je ovaj posao divan. Prvenstveno, morate biti stabilni u svojoj glavi, pre talenta i ljubavi prema pozivu.

*Šta je za vas slava i šta je za vas biti slavan u poslu kojim se bavite?

- Ona je sastavni deo mog posla. Važno mi je da ljudi vole ono što radim i podržavaju me. Foto: TV Prva

*Kako ste vi naučili da se sa njom nosite?

- Ne razmišljam o tome. Ne idem "u javnost" uvek lepa, ne zato što će me neko prepoznati. To je moj posao, kao predivan deo mene i mog života i postoji privatni život, gde živim kao svi ostali normalni ljudi.

*U čemu i gde primećujete najveću razliku kod sebe u odnosu na ono što ste sada i početak karijere?

- Ne postoji preterana razlika, osim u sigurnosti. Što više radim ovaj posao, osećam se zrelije. Sa godinama postaješ staloženiji, smireniji, upravo zbog tog iskustva i godina rada.

*Sada ste profesionalno u "sapunicama", a šta za svoj ukus i afinitet volite da gledate. Koje serije, filmove, predstave imate na svojoj listi omiljenih, koje želite ponovo da pogledate?

- Pored sapunica, član sam pozorišta "Boško Buha" i igram predstave koje su na repertoaru. U ovom trenutku života ne gledam nijedan film, nijednu seriju, jer nemam vremena za to.

*Kada se bira gluma za poziv uvek je neki odlučujući razlog. Koji je bio vaš? Šta ste tada videli u njoj? A šta se promenilo, dopunilo?

- Završila sam Srednju umetničku školu, a moj plan je bio da upišem primenjenu umetnost. Međutim, u drugoj godini srednje škole, shvatila sam da to neće biti moj poziv. Razmišljala sam šta još volim - pozorište, film, da čitam i odlučila sam da probam glumu. Sve ostalo je istorija. Foto: TV Prva

*Neke velike nezaboravne uloge, neka lica, neka imena umetnika su "vodiči" glumcima na putu kojim su krenuli. Ko je, ili ko su na vašem putu bili ti "učitelji" ili uzori?

- Imamo toliko velikih glumaca i neverovatnih ljudi" Džek Nikolson, Meril Strip... Nije bio konkretno jedan glumac ili glumica. Svakako da imam divljenje prema svim tim ljudima.

*Imate li neku repliku ili citat iz filma, serije, uloge koji je vama omiljeni?

- Iz knjige "Klovn Šalimar", autora Salmana Ruždija, gde otac kaže svojoj ćerki: "Indija, sloboda nije čajanka, sloboda je rat". To mi je zauvek ostalo u glavi. Obožavam ovu knjigu. Inače, sve moje knjige su išarane, hoću da kažem podvučene su sve rečenice koje mi se svidele. Možda je zaključak, da je čitanje sloboda. Foto: TV BK

*Šta nikada niste uradili u životu, a voleli biste?

- Mnogo toga nisam, ali uradiću, Bože zdravlja, dug je život. U narednih nekoliko godina volela bih da neki period živim u Barseloni, jer je to nama porodično omiljeni grad. Kada se "sklope kockice" priuštiću to da sebi ispunim ovu želju. Foto: TV Prva

*Na koji način se opuštate od posla, gde i u čemu su vaša odmorišta?

- Nemam preteranu želju da se odmaram od svog posla, jer se ne umaram i obožavam ga. Dvadeset godina karijere doživljavam kao igru i ljubav. Najlepše i slobodno vreme provodim porodično sa svojim detetom i partnerom.

*Radost vašeg života vam je sin Najda, kao i svakoj majci. Šta je još ono što donosi radost u vaš život?

- Često pomislim "Bože, koliko volim ovaj život i koliko je lep". Važno je da budemo zdravi, da volimo život i budemo srećni. Ono što mi donosi radost je ljubav.