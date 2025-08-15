NIKOLA ŠURBANOVIĆ ZA "NOVOSTI": Ispunjenost i sloboda su najdragocenije iskustvo, a sa glumom je i kao u podmornici i kao u avionu (FOTO)

VREDAN, ambiciozan, popularan, tražen, posvećen i talentovan mladi filmski, televizijski, pozorišni i glasovni glumac Nikola Šurbanović iskreno voli svoj glumački poziv i bez njega ne može. Svoju karijeru, kako za "TV novosti" ističe, gradi polako i temeljno, i u prvi plan stavlja izazove, dobre uloge i trajanje.

Foto: Slobodan Bus Vukajlović/Bus Plus Produkcija

- Nastojim da svemu što radim u životu pristupam celim svojim bićem. Prosto, trudim se da uvek budem prisutan u sadašnjem trenutku i da dišem punim plućima. Kada uspevam da tako postojim to mi donosi mir - govori Nikola i dodaje da ne priželjkuje neku određenu ulogu, priznaje nam da s nestrpljenjem iščekuje svaku narednu.

Pamtimo ga raznim rolama u filmovima "Tmina", "Otadžbina", "Afterparti","Psi umiru sami", "Bićemo prvaci sveta", kao i u serijama "Kolo sreće", "Vere i zavere", "Šifra Despot", "Sinđelići", "Pogrešan čovek", "Preživeti Beograd", "Grupa", "Predstraža", "12 reči". A oduševio je celu naciju i kao Lojko Zobar u čuvenom mjuziklu "Cigani lete u nebo" u Pozorištu na Terazijama. Foto: Nebojša Babić

*Važite za jednog od najpopularnijeg i najtalentovanijeg glumaca mlađe generacije, o tome i svedoče brojne role u različitim ostvarenjima. Da li je zahtevno u kratkom vremenskom periodu prelaziti iz jednog lika u drugi?

- Jedan od osnovnih zahteva našeg poziva jeste da budemo sposobni da u kratkom vremenskom intervalu odgovorimo na različite zadatke, što se kaže da prelazimo iz jednog lika u drugi. Svako ko ima sreće da radi često, suočava se sa ovim izazovom. Mene to pokreće, u tome je i zadovoljstvo. Tada se trudim da budem prisutan i predan, time uglavnom dolazi tačnost.

*Koja uloga vam je bila najveći izazov?

- Uloga Tanaska Rajića u monodrami "Vetar i zastave". To je bio moj prvi susret sa monodramom. Sećam se da sam bio jako napet, uzbuđen i pod velikom tremom, jer se pre toga nikad nisam našao u poziciji da budem sam na sceni duže od nekoliko minuta. Premijera je imala posebnu težinu za mene, bila je pravo debitovanje i mogu slobodno reći moje "glumačko punoletstvo". Osećaj ispunjenosti i slobode nakon uspešno ispričane priče, možda je najdragocenije iskustvo na sceni, do sada. Tekst koji je napisao Dejan Stojiljković, u režiji Milana Milosavljevića, trebalo je oživeti i odigrati, bez pređašnjeg iskustva sa monodramskom formom. Odgovorio sam na zadatak i savladao ga, i uspešno igram ovu monodramu već par godina. Takođe, ne mogu da izostavim predstavu "Cigani lete unebo" Pozorišta na Terazijama, gde tumačim lik Lojka Zobara. To je ujedno moj prvi susret sa mjuziklom na profesionalnoj sceni. Obe role su zahtevne i specifične, a dele mesto najvećeg izazova jer su se pojavile u trenutku kada nisam bio spreman i bez iskustva u polju tog zadatka.

*Koliko vas, kao glumca, definiše širok dijapazon emocija i koliko je to važno pri odabiru onoga što ćete igrati?

- Retke su okolnosti kada možemo da biramo šta igramo, uglavnom se zadaci pred nas stavljaju na osnovu toga kako nas vide reditelji i producenti. Onda je sve po čuvenom sistemu uzmi ili ostavi. Neretko "tamni vilajet" dileme. Prilika da "raširim paletu" i slikam svim svojim bojama, lakovima, tonovima i dijapazonima ne ukazuje se često. Umeće je prepoznati tu priliku, ili, čak, neretko iskoristiti trenutak, da je napravite. Put na kojem glumac dolazi do šanse da pokaže svoje dubine širine i ostale zapremine u mnogome zavisi i od socijalne inteligencije pojedinca, a jako retko od ličnih glumačkih sposobnosti. Što je nepisano pravilo, skoro za sve u životu. Foto: Goran Đukanović

*Iako ste veoma mlad čovek iza vas je prilično glumačko iskustvo. Na koji način danas, u eri hiperprodukcije, donosite profesionalne odluke?

- U hiperprodukciji sve je hiper, pa čak i odluke. Trudim se da "usporim vreme" dovoljno da donesem najbolju odluku, shodno trenutku. Često se oslanjam na savet starijih i iskusnijih kolega.

*Gde više uživate, u pozorištu ili pred kamerama?

- Iz ugla gledaoca nesumljivo u pozorištu. Iz ugla glumca, iskreno ne mogu da se porede ni adrenalin, ni stres, a ni zadovoljstvo. Potpuno je drugačija raspodela energije. To je kao da poredimo podmornicu i avion. (smeh) Sve uloge na filmu i televiziji su mi drage. Neke imaju posebno mesto u mom srcu, donele su su mi mnogo u karijeri. Bilo je specijalno zadovoljstvo, muka i uživanje stvarati ih, ali činjenica je da se u pozorištu osećam posebno. Tamo sam zapravo živ i kao kod kuće.

*Lik Lojka Zobara u čuvenom mjuziklu Pozorišta na Terazijama "Ciganilete u nebo" je takođe veoma kompleksan i pre svega tragičan. Šta vam je donela ta uloga u smislu novog iskustva i kako ste je gradili da bi imala vaš pečat?

- U svet mjuzikla ušao sam u Zobarovim čizmama. "Cigani lete u nebo" urežiji Vladimira Lazića je predstava koja ima tradiciju preko 20 godina. Gledajući Ivana Bosiljčića još kao dete nisam mogao da pretpostavim da ću se jednoga dana ja naći baš na tom putu, da preuzmem od njega ovu palicu. Bila je to velika odgovornost. Trebalo je pedantno pristupiti nečemu što je čovek gradio preko 15 godina. Staza je već bila prilično utabana i kada se sve sleglo, posle dvadesetak igranja krenuo sam da se "potpisujem". Zobara vidim kao, barabu, bandita, konjokradicu, opasnog i prekog čoveka, koji je, igrom slučaja, naočit i veoma poželjan među ženama. Sa njim nikada ne znaš na čemu si, sve je moguće i nije. Ususretu sa Radom (koju tumače Miona Marković/Olivera Bacić Dragičević), mi prvi i jedini put vidimo njegovu nežnu, slabu stranu. Na tome baziram svoje čitanje ovog lika. Protagonista, a ujedno i antagonista legendarne predstave kojeg je tumačio Ivan Bosiljčić, koji je inače nosio ovu predstavu zajedno sa Milenom Vasić (Rada), skoro dve decenije. Sa njima je ova predstava postala kultna, a oni su takođe sazrevali igrajući je. Odgovornost je bila velika, stati na scenu posle njih, postignuti kriterijum i biti dostojan ove tradicije, a kamoli potpisati se. Prilika da produžim život i budem deo pojačanja ove magijske priče, nagrada je, čast i privilegija. Foto: TV Prva

*Serija "Kolo sreće" stekla je veliku gledanost. Šta vam je najviše pomoglo da ulogu Bojana izgradite tako uverljivo i šta je, po vašem mišljenju, najviše doprinelo uspehu ovog projekta?

- Reditelj, pisac, glumci svi smo gradili zajedno, oslanjati se jedni na druge, bili tim i velika porodica. Siguran sam da se to odrazilo i na sudbinu ove serije, pa je stoga postigla gledanost i simpatije kod publike. Bojan je takođe u svemu tome rezultat, ne samo moje interpretacije nego i timskog rada, čitanja i pisanja ove priče.

*Da li postoji neko ko vam je uzor i čije savete pamtite i danas?

- Neki moji uzori nisu više sa nama. Nažalost, nisam nikada uspeo da ih upoznam ali sam od drugih, starijih, kolega slušao priče o njima. Savete koje su njima davali, prepričavajući ih udeljivali su nama "klincima" indirektno. A neke sam imao sreću da se sretnem i na sceni i van nje, to je posebna čast. Foto: TV Prva

*Da li su u planu nove uloge?

- Trenutno se pripremaju projekti, nastavci nekih poznatih naslova, kao i nove priče. To još nije definisano kada će se tačno realizovati, pa ne mogu mnogo da otkrivam sa sigurnošću. Od septembra će se prikazivati treća sezona serije "12 reči", kao i neki novi filmovi, koje sam snimao u prethodnih godinu dana. Premijere nas očekuju do proleća 2026. godine. Foto: Slobodan Bus Vukajlović/Bus Plus Produkcija

*Kako vidite sebe u deceniji pred nama?

- Iskusniji, jači i dosledniji sebi. I dalje na svom putu, sa porodicom i prijateljima.

*Šta su razonode vaše svakodnevice?

- Obožavam društvene igre. U poslednje vreme se sa društvom okupljamo uglavnom vikendom i igramo poznate društvene igre. Bilijar je, takođe, moja omiljena igra. Fizička kultura je sastavni deo moje lične higijene. Otac mi je bio sportista, a potom kondicioni trener sportskog društva. Iz navike sam fizički aktivan i kad zapostavim treninge, da li kondicije ili borilačke, to ume znatno da utiče na moje raspoloženje. Trudim se da redovno treniram bar tri puta nedeljno, kad se ulenjim genetika me vadi da se ne pretvorim u sumo rvača. Uživam u fizičkim aktivnostima, a naročito u vožnji bicikla.

BONUS VIDEO:

GRADILA SAM KARIJERU ČISTO I POŠTENO | "Novosti" intervju | Ana Bekuta