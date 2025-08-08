KRISTINA I VLADAN SAVIĆ ZA "NOVOSTI": Dva puta oprez, kada se bira partner i posao, a sudbina je htela da i ljubav započne sa glumom (FOTO)

KRISTINU i Vladana Savića, glumačko-bračni par, publika je bolje upoznala kroz seriju "Igra sudbine", gde tumače likove Olge i Ivana Ožegovića, koji u vaše i naše domove ulaze svakog dana u 20 časova na TV Prva. Zvezde ove sapunice su van kamera u braku, a svoju ljubavnu priču započeli su pre četvrt veka u Pozorištu na Terazijama, koja traje i dan-danas.

Foto: TV Prva

- Vladan i ja upoznali smo se u Pozorištu na Terazijama. On je bio u publici kada sam polagala audiciju, pre toga sam ga znala samo sa televizije. Imala sam tremu kada sam ga videla, iako nije odlučivao ni o čemu, a onda je počelo flertovanje. A kada smo se lično upoznali, odmah se javila uzajamna simpatija. Venčali smo se dve godine kasnije i sad smo u braku već četvrt veka. Ovo mi je pozorište sudbinski odredilo sve ostalo u životu - ovim rečima razgovor za "TV novosti", započinje Kristina, a Vladan dodaje:

- Nisam imao brak pre Kristine, ali nas dvoje radimo isti posao, isti hleb jedemo, to je dobro. Postoji tolerancija, razumevanje, nemamo klasično radno vreme, tako da se dopunjujemo i slažemo. Između ostalog, imamo zajedničku predstavu, gde govorimo kako je brak važna institucija, a sve više brakova se raspada jer ljudi postaju egocentrični i teško im je da se prilagode, a ako pređu prvu prepreku shvate da kao tim rešavaju sve probleme. Foto: Privatna arhiva

*U toku je emitovanje novih epizoda serije "Igra sudbine - Ljubav ikazna". O kakvim intrigama je reč, a da ih još nismo videli?

VLADAN: I kada bih smeo o tome da govorim, ne bih mogao, jer glumci sukcesivno dobijaju epizode par dana pre snimanja. U svakom slučaju, biće zanimljivo, kao i do sada.

KRISTINA: Seriju piše tim pisaca koji je već toliko uigran da možemo da očekujemo još mnogo novih zapleta. Mi smo u ovih hiljadu i po epizoda potpuno ovladali našim likovima da možemo da se opušteno bavimo njihovom daljom nadogradnjom.

*Kakav je lik i čovek Ivan Ožegovića kog igrate u seriji "Igra sudbine"?

VLADAN: Ivan Ožegović je naivna dobričina koja je u životu svašta prošla i koja je navikla na razne nedaće, ali i da se kao mačka uvek dočeka na noge. Poslednjih godina sam se baš saživeo sa tim likom i mislim da ga sve jače i bolje branim.

*Kakva je Olga Ožegović koju tumačite u seriji "Igra sudbine"?

KRISTINA: Lik Olge je prošao kroz razne faze, od negativca do pozitivnog lika, majke koja je stub porodice i koja se brine o svima, pa pokušava da porodične konce drži u svojim rukama. Olga je imala i svoje mračne strane, kao alkoholičarka upadala je u opasne situacije koje su lako mogle da porodicu dovedu u razne opasnosti, ali se uvek srećno završavalo u skladu sa žanrom ove serije.

*Koju biste manu izdvojili koju poseduje Ivan / Olga Ožegović?

VLADAN: Naivnost i lakovernost. Bezrezervno poverenje u ljude.

KRISTINA: U sve se meša, pa ponekad iz najbolje namere napravi karambol u porodici.

*Koliko i da li su se Ivan i Olga promenili u odnosu na početak serije?

VLADAN: Na početku serije Olga je bila misteriozna žena koja je ostavila Ivana sa sinom i otišla u Australiju. Nije se znalo kako i zbog čega. Kasnije će se ispostaviti da je ona sve vreme finansijski pomagala Ivanu i njihovom sinu Luki, za koga će se ispostaviti da nije njihov sin. Kasnije, kada se Ivan zaljubljuje u Adu Kanački i organizuje njihovu svadbu, Olga se pojavljuje na venčanju i "razbucava" celu stvar. Kasnije, posle Adine smrti, Ivan i Olga se ipak sastavljaju i ponovo stupaju u brak.

KRISTINA: Promenili smo se svi, najviše jer smo sada stariji za šest godina. Vladan se primetno ugojio (smeh), ali obećao je da će da smrša. Foto: TV Prva

*S obzirom na to da snimate dan za danom, koliko uopšte ostajevremena da naučite tekst?

VLADAN: Vrlo malo. Za razliku od nekih kolega koje imaju samo ovaj posao, mi još radimo i u pozorištu. Oboje smo zaposleni u Pozorištu na Terazijama. Učimo danas za sutra, posle snimanja, a pre predstave, ponekad i za vreme predstava kada imamo veće pauze između scena.

KRISTINA: Nije problem samo u tome kako naučiti tekst. Pored toga, potrebno je osmisliti i glumačku radnju, podtekst, raspoloženje. Međutim, posle ovoliko vremena provedenog u snimanju ove serije, prilično smo uvežbani.

*Na setu, ko najviše podiže atmosferu, ko je zadužen za smeh?

VLADAN: Tanja Živković. Najviše volim njene zafrkancije. Ona u seriji igralik Kaje.

KRISTINA: Svi smo na setu kao velika porodica. Kako ko dođe raspoložen, tako on uhvati primat u zavitlavanju. Uglavnom, koncentrisano radimo i nema baš vremena za zezanje.

*Proslavili ste i veliki jubilej, 1000. epizodu serije, a u sredu, 6. avgusta, emitovala se 1500. epizoda. Koliko biste još voleli da se družite sa publikom? Koja cifra bi vam bila pun pogodak?

VLADAN: Mi smo profesionalci i igramo za publiku. Sve dok nas publika hoće na televiziji i u pozorištu mi ćemo igrati sa velikim zadovoljstvom.

KRISTINA: Postavili smo rekord u broju epizoda u našoj televizijskoj istoriji. Ova serija ima nekoliko fenomena i drago nam je da smo deo te priče.

*Vaš sin, Filip, takođe je krenuo vašim stopama, pa je i statirao u seriji "Igra sudbine". Nasledio je talenat od vas, a na koga šarm?

VLADAN: Filip je zaigrao u seriji, a već godinu dana nastupa u našem pozorištu kao honorarni član hora. Igra u skoro svim predstavama Pozorišta na Terazijama. Inače, od nedavno je i stalni član legendarnog benda "Vampiri", gde svira klavijature i peva onaj najdublji glas.

KRISTINA: Zasad je ostavio glumu sa strane i posvetio se muzici. Završio je Srednju muzičku školu, odsek klavir i položio je prijemni na Muzičkoj akademiji u Beogradu, odsek solo pevanje.

*Čemu učite i kako vaspitavate svoje naslednike?

VLADAN: Više ničemu. Što smo ih vaspitali, vaspitali (smeh). Oni su sada odrasli ljudi, ali kažu drugi da su vrlo pristojni.

KRISTINA: Odmalena smo bili vrlo posvećeni deci i to se vratilo na dobar način. Pored toga što obojica vrlo kvalitetno obavljaju zadatke, svako u svojoj profesiji, veoma smo povezani kao porodica i trudimo se da to negujemo. Foto: TV Prva

*Šta je najlepše, a šta najteže u vašem poslu?

VLADAN: Meni je najteže da ustajem rano i budem potpuno spreman za snimanje u pola osam ujutru. Ja sam noćna ptica i to mi teško pada. Zadovoljstava koje naš posao donosi ima mnogo i ne bih mogao da ih nabrojim.

KRISTINA: Kada se jedan naš veliki glumac dogovarao za honorar, producenti su bili šokirani svotom koju je tražio za film. Na njihovu primedbu da je to mnogo, rekao je: "To je za čekanje, gluma je besplatna". Ta čekanja između scena, dok na vas dođe red, umeju da budu zamorna... A lepota ima mnogo.

*S obzirom na to da ste u vašim karijerama igrali važne uloge, donosi li takav zadatak veći izazov ili doprinosi samopouzdanju?

VLADAN: Skoro sam pred penzijom, tako da nemam problema sa samopouzdanjem, gledam da svoj posao uradim pošteno, tako da i ja budem zadovoljan.

KRISTINA: Glumac je sklon stalnom preispitivanju i mislim da je to dobro. Oni koji se stalno ne preispituju upadnu u rutinu koja nije dobra. Nije dobro prepustiti se rutini, to nije umetnički. Foto: TV Prva

*Vladane, autor ste jednog od najvećih hitova balkanske muzičke scene, "Opa, opa", koji je izvodio pokojni legendarni pevač Ljubiša Stojanović Luis. Kako je tada došlo do saradnje sa njim?

- Rade Radivojević, koji je komponovao tu pesmu, ponudio mi je saradnju, jer sam već tada, a to je bilo baš davno, bio nagrađivani tekstopisac. Luisa u tom trenutku nisam ni poznavao, upoznao sam ga kasnije. Lepo je kad uđete u kafanu i čujete pesmu koju ste vi napisali i koju svi znaju.

*Smatrate li da je sve negde zapisano i da čovek treba u životu da prihvati stvari onakve kakve jesu, ili da je čovek krojač svoje sudbine i da mnogo toga zavisi od njegovih životnih izbora?

VLADAN: Pobornik sam fatalističkih stavova, a oni su da je dobro baš kako jeste.

KRISTINA: Postoji mudrost da čovek dva puta mora da pazi u svom izboru. Kada bira partnera za ceo život i kada bira posao. Kinezi kažu: "Izaberi posao koji voliš i naodmaraćeš se".