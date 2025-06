SLAĐANA LETINČIĆ ZA "NOVOSTI": Novinarstvo i ja proslavljamo srebrnu svadbu, a obraz je najviša i najskuplja stvar (FOTO)

TELEVIZIJSKA novinarka i voditeljka Slađana Slađa Letinčić već skoro više od godinu dana urednica je informativnog programa i zaštitno lice emisije "Stav dana" na TV Newsmax Balkans.

Foto: Milena Đorđević/Newsmax Balkans

Novinarsku karijeru, sa stopostotnom sigurnošću da stvari koje su loše mogu i da se promene, počela još kao apsolvent Fakulteta političkih nauka, 2001. godine na TV BK, gde je i ostala do gašenja tog medijskog giganta. Tu je i naučila prve novinarske korake, od izveštavanja sa pijaca i beogradskih ulica, do vođenja i uređivanja kratkih i dužih formi vesti.

Uređivanje vesti na televiziji, kako za "TV novosti" ističe, kakva je za nju Newsmax Balkans, otvarila joj je novu nadu da je čuvena teza Vinstona Čerčila, da je "novinarstvo najbolja profesija samo ako se na vreme napusti" ipak netačna. Foto: Milena Đorđević/Newsmax Balkans

*Dugo ste u ovom poslu. Šta vam danas predstavlja profesionalni izazov?

- Novinarstvo i ja ove godine proslavljamo našu srebrnu svadbu i evo sada, kada pravimo praktično prvi presek tih 25 godina manje-više uspešne zajednice, zaključak je da se nismo umorili i da imamo još mnogo toga da ponudimo jedno drugom. Ne preterujem kada kažem da mi svaka jednočasovna emisija vesti, a potom, sad već dobro poznata i veoma gledana emisija "Stav dana" svakodnevno predstavljaju profesionalni izazov. Analiziranje tema iz različitih uglova, temeljne pripreme za razgovore sa gostima, sukobljavanje mišljenja između sagovornika, koncentracija na maksimumu, objektivnost i profesionalnost, kao postulati našeg esnafa - izazovi su kojih ima napretek svakoga dana. U protivnom bih odavno izašla iz ovog posla. Citiraću Stiva Džobsa: "Jedini način da uradiš veliki posao je da voliš ono što radiš".

*Koliko je po vašem iskustvu ovih decenija bilo teško objektivno izveštavati?

- Iz ličnog, ali i iz iskustva mojih dosta starijih kolega, to je uvek bilo jedno od najvećih izazova novinarstva. Ne samo kod nas, već svugde u svetu. Newsmax Balkans je prvi postavio taj zadatak i cilj. Ta vrsta kredibilnosti nam je bila i ostala važnija nego svi piplmetri koji pokazuju gledanost. Na osnovu tih parametara formiran je i tim zaposlenih. Veoma sam srećna što smo za sve teme koje se tiču unutrašnje i spoljne politike u emisije pozivali obe strane. Iako su bile suprotstavljene, uspeli smo da ih od prvog do poslednjeg minuta emisije vodimo na vrlo kulturan i profesionalan način, što znači da je svaki sagovornik izneo svoje stavove bez teških reči, međusobnih optužbi i skandala. Neke sam čak posle emisije uspela i da pomirim, pa su otišli posle da zajedno piju kafu.

*Razgovarali ste sa brojnim sagovornicima iz najrazličitijih oblasti. Da li je poželjno da voditelj ima novinarsko iskustvo?

- Obavezno i to se podrazumeva. Čitati vesti, a da nemate pojma šta čitate, voditi emisiju o određenoj temi, a da ne znate o čemu vam zapravo sagovornici/gosti u studiju pričaju, u najmanju ruku je strašno i lako je uočljivo. Sa druge strane, ne mislim da jednog dobrog i izgrađenog voditelja kvalifikuju isključivo zrele godine i novinarsko iskustvo. Imamo mnogo primera mladih ljudi koji su tako dobro informisani, imaju fascinantno znanje, harizmu i vredni su. Primer je i naša informativna redakcija i za njih sam, za svaku vrstu profesionalnog i životnog saveta, uvek na raspolaganju. Oni tek treba da krče svoj put, da čuvaju osnovne vrednosti i čast našeg esnafa. Ovaj posao zaista uđe u krv i ima sijaset divnih stvari, kao i izazova koje nosi sa sobom.

*Koja priča vas je do sada najviše potresla?

- Mnogo ih je bilo, zaista. Kada pokušavam da se setim i po glavi "pretrčavam" po decenijama, bilo je mnogo strašnih priča i zločina za koje ne možete da poverujete da mogu da se dese. Tragedije i teme u vezi sa decom su najslabija tačka i takvi događaji zahtevaju malo više vremena da se resetujem. Jedna od prvih teških priča koju sam radila pre dvadesetak godina, bio je slučaj morbidnog ubistva devojčice Kaje u Zvezdarskoj šumi. Dugo mi je trebalo da se oporavim od tog serijala.

*Kako vidite vaše početke sada kada se okrenete unazad? Koja je bila vaša prva emisija ili prilog "uživo"?

- Moji počeci vezuju se za TV BK koja je u ono vreme bila jedna od parametara profesionalne i pristojne televizije, kako su je gledaoci i doživljavali, primer porodične televizije. Imam veliku sreću da danas na TV Newsmax Balkans radim sa mnogim kolegama upravo sa BK. Oni su i dan-danas ostali sjajni profesionalci i poznavaoci medija, iako su sada skroz drugačiji formati emisija. Jedan od prvih formata koje sam radila upravo na BK bili su "Naslovi", kratka forma vesti. Što se tiče izveštavanja sa terena, među prvim zadacima mi je, kao svakom novinaru početniku, bila dodeljena smena za novogodišnju noć. Snimatelj i ja smo na "minus beskonačno" anketirali ljude na trgovima gde se slavilo, razgovarali sa vatrogascima, lekarima iz hitne pomoći, policijom, rano ujutro čekali gde će se roditi prva beba u Novoj godini. Kući sam se vratila sutradan u nekim popodnevnim satima, pošto sam prethodno uradila četiri ili pet priloga za prvojanuarski "Telefakt". Navela sam samo jedan od mnogo sličnih primera i da li bih i sada ponovila isto taj put, bez dvoumljenja kažem - bih. Foto: Milena Đorđević/Newsmax Balkans

*Šta je nekada podrazumevala ova profesija, a šta je od nje ostalo danas?

- Nisu se postulati novinarstva izmenili. Oni su uvek bili isti, istinito i objektivno izveštavanje. Mi smo se izmenili. Verovatno da smo kao društvo u jednom trenutku izgubili kompas i previše smo uronili u društvene mreže, ne preispitujući verodostojnost informacija, već smo se utrkivali ko će prvi da ih objavi, tačnije, da ima ekskluzivu. Mislim da, na sreću, ipak nije sve otišlo u nepovrat. O tome svedoči mali, ali i te kako kvalitetan broj emisija u kojima možete da vidite i čujete veoma korisnih i dobrih analiza, sjajnih sagovornika i vrlo kompetentnih novinara i voditelja.

*Kako biste najviše voleli da vas pamti publika?

- Bilo kojim poslom da se bavite, želite da ostanete upamćeni kao profesionalac u tome što radite. Jedina je razlika da, kada se bavite novinarstvom, izloženi ste pohvalama, kritikama i svako ima pravo da vam kaže šta misli i bez da ga pitate. Nekome se više sviđa način na koji radite, nekome manje. To je stvar ukusa. Drago mi je i zahvalna što nikada nisam bila na meti nekih negativnih kritika, a svako ko bi mi prišao na ulici, učinio je to sa namerom da pohvali emisiju i da malo prodiskutuje na neku političku ili društvenu temu. Ono što nikada ne bih volela da se dovede u pitanje je moja profesionalnost u svakoj emsiji koju sam do sada vodila. Kada pričamo o karijerama mnogih ljudi, složićete se da je od svega najvažnije da su ostali časni u svom poslu i da nisu isprljali svoj obraz. To je danas, sigurna sam, najviša i najskuplja stvar na svetu.

*Čije savete i sugestije uvažavate?

- Uvek saslušam, razmatram i uvažavam dobronamerne sugestije i savete kompetentnih ljudi i kolega. Ne znam da li sam imala sreće ili je do moje energije i karaktera, ali u ovom poslu nisam imala puno negativnih iskustava - poput tuđih sujeta, spoticanja u poslu. U novinarskom poslu nikada ne možete da kažete da ste potpuno ovladali njime, uvek ima prostora za još više učenja i čini se da se i do penzije na neki način stalno usavršavate. Posle već dugog niza godina, sada već i sama posle svake emisije znam da li je bila dobra, a parameter za to mi je da sam dobila jasne odgovore na pitanja koje sam postavila, da sam izvukla od sagovornika maksimum i najvažnije da je gledalac sve vreme gledao tu emisiju. Ako je sve to prošlo tako, onda znam da sam uspela.

*Da li imate neki poseban san ili cilj koji želite da postignete u životu, kako na poslovnom, tako i na privatnom planu?

- Želje i dalji životni ciljevi uvek postoje. Ne znam da li sam skromna ako kažem da sam veliki deo svojih snova, vezano za porodicu i za posao, ispunila. Sada samo doterujem neke sitne stvari, i, najvažnije, radim to u miru. Pravim neke male planove koji me, kada se ostvare, čine veoma srećnom. Ne osmišljavam dugoročne i velike strateške korake jer, kako ono kaže stara poslovica "Ako želiš da nasmeješ Boga, poveri mu svoje planove".