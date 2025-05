MARINA KOTEVSKI MANDIĆ U VELIKOM INTERVJUU ZA "NOVOSTI": Bijem svoje bitke i radujem se životu (FOTO)

TELEVIZIJSKI posao je moja veli­ka ljubav i radost i zaista je pro­tkao ceo moj život. Ima li lepše stvari nego da radite ono što želite, da kada ustanete sa radošću razmišlja­te o dnevnim obavezama? Takođe, važno mi je da na radnom mestu imam priliku da učim. To je za mene uvek velika moti­vacija.

Ovim rečima svoj životni poziv za "TV novosti" opisuje Marina Kotevski Mandić, novinarka, voditeljka i urednica emisije "Želim da ti kažem" na TV B92 i domaćica emisije "Srcem kroz Srbiju" na TV Balkan Trip. Otkako je pre 20 godina ušla u svet televizije putem tada vrlo popu­larnog SOS kanala, gde je pekla zanat, nije prestala da voli svoj posao i rad pred kamerom. Podigla je brojne tele­vizijske projekte i pozdravljala gle­daoce sa različitih medijskih adre­sa. "Milica na kvadrat", "City news", "Posle kafe", "Akademija debelih", "Bingo", "Venčanje od A do DA", "Pop music", "In puls", "Nedeljno popodne sa Marinom", samo su neki od projekata po kojima je prepoznatljiva.

- Sada sam sazrela i prirodno je da moja intereso­vanja postaju drugačija i ozbiljni­ja, mada, naravno, nik a d a n e bežim o d zaba­ve. Društvene teme su takođe, ono što me dotiče i što mi je interesantno.

*Gledamo vas radnim danima u televizijskom formatu "Želim da ti kažem". Šta želite da gledaocima kažete i da date tom emisijom?

- Imam običaj da kažem da u ovoj emisiji pričamo drugačije priče. Dajemo pro­stor i vreme ljudima koji to zaista zaslužuju, onima o čijim se uspesima i pobedama retko govori koliko bi tre­balo, bilo da su razlog zlatna odličja ili neke male životne pobede. Govori­mo i o tome da smo svi samo ljudi i da na kraju dana bijemo iste bitke, tragamo za istim odgovorima i radujemo se istim stvarima. Sve to na jedan zabavan i pri­jemčiv način, začinjen muzikom i zao­kružen slatkim pričama.

*U najavi emisije pitate gledaoce: "Verujete li da postoje priče zbog kojih možemo promeniti pogled na život"? Da li je bilo takvih u vašoj karijeri?

- Za ovih godinu i po dana, koliko posto­ji emisija, upoznali smo i čuli bezbroj neverovatnih sagovornika i njihovih životnih priča koje ostavljaju bez daha. Treba biti otvorenog srca i otvorenih vidika i stvari posmatrati i iz drugog, pa i trećeg ugla. Verujem da se to uči, treba samo odbaciti predrasude kojima smo svi skloni. Znate kako se kaže, ne sudite o knjizi na osnovu korica.

*Postoji li nešto što ste vi želeli da kažete nekom, a još niste uspeli?

- Ne. Karakter mi je takav da moram da izgovorim ono što želim i što ose­ćam, pa to i činim. Transparentna sam, ne krijem osećanja, niti sam škr­ta na rečima. To mi je veoma važno, jer sam mišljenja da ne treba dozvoliti da nam jednog dana bude žao zbog nei­zgovorenih reči.

*Koji sagovornik je probudio najveće divljenje kod vas?

- Jednostavni ljudi, borci, oni koji se bore za život i kroz život. Gotovo svakodnevno se srećemo sa ljudima, ženama, decom koja boluju od teških bolesti, prognoza i dijagnoza. Od njih nikada nećete čuti neku besmislenu opasku, nikada nećete čuti da se žale ili da im nešto smeta, već ćete naići samo na zarazan optimizam i podset­nik koliko je ovaj život lep, baš kao i svet u kome živimo.

*Koju svetsku poznatu ličnost biste voleli da ugostite u emisiji?

- To je svakako Nikola Jokić.

*Gledamo vas i u emisiji "Srcem kroz Srbiju". U kom delu ili gradu naše zemlje je ostalo vaše srce, ako izuzmemo Beograd u kojem živite? Koliko vam je uopšte ova emisija otvorila vidike kada je reč o onome što naša zemlja krije?

- Za ove dve godine, koliko sam deo fenomenalne emisije "Srcem kroz Srbiju", imala sam priliku da dobro upoznam našu lepu Srbiju i zahvalna sam na tome. U prethodnih par meseci, posetili smo Prijepolje, Priboj, Novu Varoš, Sjenicu, Kosjerić, Arilje, Iva­njicu, i upravo me je Zapadna Srbija oduševila. Od konačišta u manastiru Mileševa, preko najukusnije prijepolj­ske pastrmke, neverovatnog luksuza Pribojske banje, zlatarskih domaćina, do manastira Kumanica nadomak Sjeni­ce, rimskih mostova i vidikovaca Uvca. Ne zna se šta je i gde lepše. Čitaocima "TV novosti" preporučila bih da ovog leta posete Azbukovicu, Ljuboviju i pla­ninu Bobija, a sa druge strane Despoto­vac koji okružuje nestvarno lepa pri­roda.

*Osećate li teret svoje profesije nekada, budući da ona sa sobom nosi varijabilno radno vreme i stalnu posvećenost?

- Tačno je. Suštinski retki su trenuci kada nemam nikakvu obavezu, ali ne mogu reći da mi to smeta - sama sam birala ovaj posao. Recimo da dinamiku novi­narstva ne doživljavam kao teret, već kao svakodnevni izazov.

*Da li u današnjem brzom vremenu uopšte stiže da se radi sa onima koji tek ulaze na televiziju, kao što se o tome nekada ozbiljno vodilo računa?

- Sa ponosom mogu da kažem da sam sve­dok toga kako se, konkretno u redakciji emisije "Želim da ti kažem", radi sa mladim kolegama koji su na početku karijere. Pre svega, mislim na Dejana Pantelića, urednika zabavnog progra­ma TV B92, koji sa puno strpljenja preno­si svoje dragoceno i neverovatno isku­stvo. U pravu ste da živimo u vremenu hiperprodukcije, ali baš zato, da biste se izdvojili kvalitetom, svi dajemo svoj maksimum da emisija bude drugačija i mislim da u tome uspevamo.

*Za uspeh u ovom poslu, za trajanje među tolikim brojem televizija, TV kanala, emisija... Koja je formula?

- Pune dve decenije bavim se ovim poslom, ali te godine kao da su prošle brzinom svetlosti. Mislim da sam birala pravi put, onaj kojim se duže ide i da je to, uslovno rečeno, neki recept. Mnogi se iz pogrešnih pobuda upuštaju u novinarstvo, na primer da bi bili viđeni kao voditelji. Kada sa takvom idejom nastupite, to je sigurno pogre­šno i kratkog daha. Takođe, i te kako držim do kolegijalnosti i predusre­tljivosti. Kad god možete da pomognete, učinite to.

*Šta vam je doneo ovaj posao?

- Doneo mi je prijatelje za ceo život, ljubav, priliku da upoznajem neverovat­ne ljude svakoga dana, mogućnost da putujem i da živim ispunjen život, na koji ću jednog dana, kada se okrenem za sobom, nadam se biti ponosna.

*Kojim smernicama se vodite u odgajanju sina Lazara, ko je stroži, a ko popustljiviji roditelj, vi ili suprug Aleksandar?

- Iako sam smatrala da ću biti stroga mama, moram priznati da to uopšte nisam. Lazar me uglavnom razoruža čim mi kaže: "Mama, hajde, za moju ljubav" i tu se uvek otopim pred njim. Naravno, on zna koje su njegove obave­ze, nestašan je kao i svaki dečak, ali mi je sada najvažnije da ima srećno i ispunjeno detinjstvo. Želim da bude dobar i ispravan čovek, uporan u ostvarenju svojih ciljeva.

*Kada bi trebalo detetu da date jedan savet o životu, šta biste mu rekli?

- Da ne brine previše i da se nikada ne opterećuje problemima koji se verovat­no nikada neće desiti.

*Šta nikada niste uradili u životu, a voleli biste?

- Moje neostvarene želje uglavnom se odnose na putovanja, koja su moja velika ljubav. Malo šta može da me razveseli kao obilazak nepoznatih krajeva, stica­nje novih iskustava, upoznavanje drugih kultura. Volela bih da jednog dana odem na put oko sveta. Sada postoje takve ture kruzerima, pa bih takvu avantu­ru volela da doživim.

*Ko je Marina kada se ugase reflektori i kamere?

- Ista ona koju vidite na tele­viziji, ali često u farmerka­ma i sa konjskim repom. Imam sreću da radim tele­vizijske formate u kojima sam ja ja. Kao i svi mi, uži­vam u sitnicama, bijem neke svoje bitke i radujem se životu.

*Kako izgleda vaš slobodan dan?

- Čitam, šetam, pijem kafu sa prijateljima, bavim se nekim uobičajenim kućnim poslovi­ma, a kada je više takvih slobod­nih dana, onda putujem.