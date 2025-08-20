Dodatak Kultura

POGLED ISKOSA: Vizija Petra Mošića

Пише Дејан Ђорић

20. 08. 2025. u 05:00

DA BI se razumelo realističko slikarstvo koje je unapredio Petar Mošić (Beograd, 1981-2025), slikar koji je otišao u naponu snage, treba se vratiti u prošlost, u predmodernizam.

ПОГЛЕД ИСКОСА: Визија Петра Мошића

Foto Privatna arhiva

Uže gledano modernizam započinje sa impresionizmom, tačnije, sa revolucijom Eduara Manea. Za razliku od drugih u XIX veku slikao je bez detalja, manje i veće površina sa akcentima, težeći ka monohromiji. Nastojao je ka kompozicionoj, kolorističkoj i oblikovnoj svedenosti, neki detalji (šaka, stopalo) postaju više znak a ne realan prizor.

Pojavljuje se po prvi put u istoriji slikarstva nedovršenost, pojedine forme samo su naznačene a delovi slike obrađeni na različite pa i suprotne načine. Pozadina slike vid je čiste jednobojne apstrakcije. Na slici se ispoljava oslobođeni, snažni, žustri potez; po prvi put se taj osnovni gradivni element slike, elementarni trag, toliko osamostaljuje. Na pojedinim slikama pozadina sa figurama krajnje je zamrljana, samo naznačena, reč je o slikarstvu pomoću mrlja, mada koloristički krajnje harmonizovanom. U tim okvirima će se kretati generacije slikara u sledeća dva veka.

Sa putevima koje je Eduar Mane otvorio slikarstvu, prema impresionizmu ali i ekspresionizmu i apstrakciji, ma koliko da je polazio od stvarnosti, stvarao uvek po modelu i fotografiji, neku vrstu neobaveznog, razbarušenog i raslabljenog realizma, umetnost više nije mogla a možda ni umela na pravi način da se vrati realnom a još manje izmaštanom prizoru. Od Manea će realizam sve više biti pobuna protiv novog diktata - modernizma koji je smenio salonsko slikarstvo i akademski realizam kao osnovu likovnog obrazovanja. Modernizam, pa čak i avangardizam, postali su novi vidovi akademizma, ne samo nova moda već i nova dogma, surovi, agresivni gospodar javne scene, medija, likovnih akademija i akademija nauka. Realistički slikati danas znači biti u opoziciji, nasuprot zvanične struje, biti drugačiji, ili kako veliki likovni kritičar Đorđe Kadijević kaže: "Jedina sadašnja avangarda je klasična slika".

U ovom sećanju na Petra Mošića treba istaći da je bio i ostao najbolji mladi realista koga imamo, čije su vrednosti odmah prepoznavali na Zapadu. Kada je počinjao bio je odbijan u našim galerijama, upornim radom dokazao je da realizam može imati savremenu formu, ne samo onu iz XIX veka, pa biti i društveno aktivan, Mošić se često bavio aktuelnim terorom nad decom i mladima. Stilski je objedinio mnoge forme, izašavši iz usko shvaćenog realizma ili hiperrealizma; njegovo slikarstvo seća i na manirizam, Karavađa, barok a u izvesnom smislu proishodi iz renesanse. Kao i svaki veliki umetnik objedinio je realno sa imaginarnim, on je i slikar fantastike, metafizički shvaćene.

Više od toga, doslutio je konačno, bio je vizionar koji je prorekao svoj kraj. Poslednjih godina često je slikao lepe devojke sa crnim leptirom na usnama i očima. Slikao je poljubac smrti. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DVA ROMANA SNAŽNE INSPIRACIJE: Nagradu “Svetozar Ćorović” za najbolju proznu knjigu podelile Laura Barna i Neda Bjelanović
Dodatak Kultura

0 0

DVA ROMANA SNAŽNE INSPIRACIJE: Nagradu “Svetozar Ćorović” za najbolju proznu knjigu podelile Laura Barna i Neda Bjelanović

UGLEDNU nagradu "Svetozar Ćorović" za najbolju proznu knjigu objavljenu od septembra 2024. do avgusta 2025, koju dodeljuje SPKD "Prosvjeta" iz Bileće, prema jednoglasnoj odluci žirija, dobile su dve autorke: Neda Bjelanović za roman "Crveni krovovi", u izdanju "Arhipelaga", i Laura Barna za roman "Frau Beta", čiji je izdavač HERAedu.

20. 08. 2025. u 05:00

KNJIŽEVNA KRITIKA - Snažni mitski obrasci
Dodatak Kultura

0 0

KNJIŽEVNA KRITIKA - Snažni mitski obrasci

KNjIGA "Pesma mesečeve kćeri i druge poeme" (Prometej, 2024) Slavice Garonja, lirski je odjek, pesničko zaokruženje, njene kapitalne naučne monografije "Od Crvenokose boginje do slepih pevačica: tragom matrijarhata na Balkanu i ženskog načela u srpskoj narodnoj pesmi" (Prometej, 2023).

20. 08. 2025. u 05:00

Politika
Tenis
Fudbal
ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo uradilo preko 210.000 Rusa

ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo uradilo preko 210.000 Rusa