DVA ROMANA SNAŽNE INSPIRACIJE: Nagradu “Svetozar Ćorović” za najbolju proznu knjigu podelile Laura Barna i Neda Bjelanović

UGLEDNU nagradu "Svetozar Ćorović" za najbolju proznu knjigu objavljenu od septembra 2024. do avgusta 2025, koju dodeljuje SPKD "Prosvjeta" iz Bileće, prema jednoglasnoj odluci žirija, dobile su dve autorke: Neda Bjelanović za roman "Crveni krovovi", u izdanju "Arhipelaga", i Laura Barna za roman "Frau Beta", čiji je izdavač HERAedu.

Neda bjelanović, Foto Privatna arhiva

Žiri je radio u sastavu dr Goran Maksimović (predsednik), mr Marko Paovica i dr Duško Pevulja.

"Crveni krovovi" su debitantski roman Nede Bjelanović (1984), koja je rođena u Sarajevu, a doktorirala u Beogradu odbranivši disertaciju "Poetika proze Momčila Nastasijevića" koja je objavljena i kao naučna monografija.

- Već sam naslov ovoga dela ukazuje na dvostruku simboličku dimenziju: na duboku vezanost za porodični dom kao mesto našeg trajnog utemeljenja i na tragički doživljaj gubitka porodične kuće kao onog usudnog korena našeg rasejanja i večnog i nesmirenog lutanja. U tom smislu se u romanesknom uvodu kao narativni kontekst pojavljuje izvod iz Dejtonskog mirovnog sporazuma od 21. novembra 1995. godine, nakon čega je pokrenuta seoba sarajevskih Srba upamćena kao najveći mirnodopski egzodus jednog naroda u svetu - navodi se u obrazloženju.

Laura Barna, Foto Privatna arhiva

- Samim tim i romaneskni zaplet ima dva ravnopravna plana: prospektivni u kome glavna junakinja prikazuje svoje studentske dane u Beogradu u završnim godinama 20. i prvim godinama 21. veka, kao i retrospektivni u kome predočava ratna iskustva u Sarajevu i neposredna posleratna životna iskustva nakon seobe iz Sarajeva i izbegličnog ili raseljeničkog preživljavanja i odrastanja u jednoj kasabi na Drini, a znamo iz konteksta da se zapravo radi o Višegradu.

Počast i junacima VELIKA je čast, istovremeno i odgovornost, ovenčan biti prestižnom nagradom "Svetozar Ćorović", jednako i odgovornost ali i zasluženo priuštena počast glavnim junacima nagrađenog romana "Frau Beta" (HERAedu, 2025): slikarima Beti i Risti Vukanović, entuzijastima koji su gradili srpske umetničke institucije prateći moderne tokove, širili obrazovni i pedagoški rad u osvit novog doba, tamu odmenjivali svetlošću vodeći računa o tradiciji, veri i ukorenjenoj baštini koji ovaj narod čini autohtonim, i kao takav neraskidivim obrazom sveg čovečanstva - izjavila je za "Novosti" Laura Barna. - Razumeo bi Svetozar Ćorović, po rođenju Nemicu Babet Bahmajer, zašto i kako je Ristinu rodinu prisvojila i zavolela više nego svoju, i pun vek ostala sa ovim narodom da deli njegovu večito tragičnu sudbinu, i posle Ristine prerane smrti. Razumeo bi znajući koliko jedan Hercegovac može biti čovek, a čovek se lako zavoli i teško napušta.

Savremeno pripovedanje zasnovano je na snalaženju i pronalaženju junakinje u prestoničkoj sredini. Sve to je upotpunjeno slikom gašenja jedne ljubavi, kao i iskušenjima sa fakultetskim obavezama, spremanjem i polaganjem ispita. U takvom ambijentu, jedan slučajni susret sa mladim delinkventom prilikom zastoja saobraćaja na Brankovom mostu u Beogradu, poput Šeherezadine ispovesti, otvara niti retrospektivnog pripovedanja, u kome središnje mesto zauzimaju predratne i ratne godine u Sarajevu, istakli su članovi žirija.

Foto promo

Raznovrsne radove iz oblasti lepe književnosti, a zatim i esejistike, likovne i književne kritike, kao i stručnih radova iz istorije umetnosti Laura Barna (1964) objavljuje od 1995. godine. Autorka je brojnih romana i zbirki priča, a "Frau Beta" posvećen je sudbini čuvene srpske slikarke Bete Vukanović (1872-1972).

- Sudbina ove neobično talentovane, uporne i posvećene žene, koja se sa dubokom odanošću i nepotkupljivom ljubavlju srodila sa srpskim narodom, poslužila je Lauri Barni da oblikuje kompleksni psihološki roman o životu i radu ove jedinstvene ličnosti, što ga svakako približava tipu neobično snažnih romansiranih biografija.

Priznanje slobodarskog kraja OSEĆAM se vrlo počastvovano i zahvalno u isto vreme - ističe za naš list Neda Bjelanović. - Prvo stoga što nagrada nosi ime našeg velikog prozaiste, jednog od tvoraca našeg modernog pripovedanja. Ali i zato što je dodeljuje institucija epskog i slobodarskog kraja, jedna od onih koje se predano bore za našu kulturu - kulturu pred strašnim izazovima - nastojeći da je sačuvaju od potpune dezintegracije.

Istovremeno kroz složenu dokumentarno-umetničku projekciju, kroz višestruke uspešne literarne mistifikacije, kao i nadahnutu imaginaciju i metonimijsko kazivanje, ovo delo je izraslo u hroniku društvenog, a iznad svega kulturnog života srpskog naroda u trajanju dugom više od stotinu godina. Radnja romana započinje krajem 19. veka, sa dolaskom Rista i Bete Vukanović u Beograd, nakon završenih studija slikarstva i sklopljenog braka, a okončava se izložbom slikarske retrospektive Bete Vukanović u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu 2025. godine na kojoj je predstavljena i nepoznata slika ove autorke nazvana "Portret žene s Mačkom" za koju je konzervatorski tim Narodnog muzeja ustanovio da pripada Beti Vukanović - navodi se u obrazloženju žirija.