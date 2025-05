POZNAVANJE UMETNOSTI SA LJUBAVLJU: Na vest o odlasku LJubice Bube Miljković (1949-2025)

LjUBICA Buba Miljković (1949-2025) je bila sigurno najveći znalac srpskog slikarstva 20. veka. Ne samo što je bila najveći znalac, nego je to radila s velikom količnom nepatvorene ljubavi, da joj nema premca.

Ljubica Buba Miljković, Foto Privatna arhiva

Ja sam njen stariji kolega i kad god bi mi ponestalo džebane, što se kaže, ja sam se obraćao Ljubici da me ona podstakne i posavetuje šta treba da kažem. Jer, imala je osećanje za meru koje meni nedostaje. Ja "pregonim" (preterujem) što kažu Crnogorci, pa mi je potrebna kontrola. Tu kontrolu sam nalazio kod Ljubice koja je umela s merom da pristupi svakom problemu. A sve je u meri, kao što su još stari Grci govorili...

Bila je moj kontrolor, onaj koji me je stišavao, ko je moje pregonjenje i strasti krotio. Siguran da su njeni pogledi i njena prosuđivanja tačna. I ne samo što su tačna, vrlo je važno da iza tačnosti postoje razumevanje i ljubav. Njeno ime govori sve - Ljubica, ljubav.

Njeno poznavanje umetnosti je bilo s ljubavlju. I naslov jedne njene knjižice nedavno objavljene je "O srpskoj umetnosti, s ljubavlju".

Dakle, znala je kako uključiti neke emocije koje nisu preterane već kontrolisane, vrlo odmerene i u pravom obliku iskazane: da ne iritiraju one koje ja inače iritiram dok govorim, pa mi je i zato bila dragoceni oslonac.

Ja sam bio njen šef, ali je ona gospodarila mojim emocijama. Krotila ih je i kao svaki dobar stručnjak znala je moje mane, dobro ih je procenjivala i umela da me zaustavi u trenutku kada bi trebalo. To Ljubičino osećanje za meru je nenadoknadivo! Nenadoknadivo kao što je njen odlazak. Mi (mislim na ceo srpski rod) nismo ni svesni kakvog smo stručnjaka izgubili. Shvatićemo tek posle izvesnog vremena, kad procenimo da nema ko drugi da obavlja taj deo posla koji je ona radila kod nas. Nije floskula da joj nema zamene, već je to bolna istina. Četrdeset i nešto godina sam u ovom prostoru i ne vidim nijednog koji bi mogao dostojno da nastavi njenim putem, što me boli. Da ih ima, značilo bi da još imamo takvih znalaca. Nažalost, nema ih i njen odlazak ćemo još osetiti, dočekavši da nas neznalice upućuju u stvari. A neznanje je, po pravilu, agresivno.

Računao sam da će ona mene da isprati, a ne ja nju. Da će ona u nekoj prilici govoriti o mom odlasku, dogodilo se da je govorim o njenom.

Foto Z. Jovanović

Moram da kažem, govorim sa tolikom količinom bola i emocija, da ne mogu to ni da iskažem. Nema reči za žal zbog ovog gubitka. Mislim da će to shvatiti ceo naš prostor, svi oni koji se bave umetnošću 20. veka. O našoj najznačajnijoj slikarki svih vremena Nadeždi Petrović pisala je bolje nego iko drugi, ili o Savi Šumanoviću, na primer. Divne knjige je ostavila u nasleđe, ima "sučim" pred velikog sudiju... Ljubica će ostati u našoj istoriji umetnosti kao neprevaziđena ličnost i znalac. Znalac, počev od Nadežde, pa do profesora Jovana Rakidžića, koji mi se upravo javio, tužan zbog vesti o njenoj smrti.

Ili našeg akademika o kojem je pisala jako dobro, Todora Stevanovića. Ljubica je ostavila ozbiljan trag i na njenim ćemo ramenima, nadam se, moći da se oslonimo da bismo mogli da krenemo korak dalje.

Kad pričam o Ljubici neodostaju mi reči, a one su sve superlativi. Govoreći o njoj dajem malo oduška svojoj muci i bolu. Kao i ja, Ljubica je bila vezana za "Novosti", procenjujući da je to pravi prostor da iskaže svoje stavove. Oboje smo imali pozitivnije mišljenje o "Novostima" nego o nekim drugim novinama: Zato smo se vrlo rado na prostoru vaših novina i nalazili...