KRVAVI BOŽIĆ KOD BAČKE PALANKE: Mladić (18) ubijen u kafani, izboden nožem u vrat

07. 01. 2026. u 10:16

Rano jutros, oko 3 časa, došlo je do ubistva u jednom ugostiteljskom objektu u Tovariševu kod Bačke Palanke.

Foto I. Mitić

Mladić star 18 godina uboden je nožem u vrat, a preminuo je u vozilu Hitne pomoći na putu do bolnice.

Po rečima očevidaca, svemu je prethodila svađa.

Fudbal
