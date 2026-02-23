Zločin

BAČEN MOLOTOVLJEV KOKTEL NA RESTORAN NA VOŽDOVCU: Zapaljivu napravu bacila nepoznata osoba, policija izvršila uviđaj

K. Despotović

23. 02. 2026. u 08:40

NA restoran u Zaplanjskoj ulici na Voždovcu bačen je Molotovljev koktel oko dva sata posle ponoći.

БАЧЕН МОЛОТОВЉЕВ КОКТЕЛ НА РЕСТОРАН НА ВОЖДОВЦУ: Запаљиву направу бацила непозната особа, полиција извршила увиђај

Foto: N. Skenderija/Tanjug/Ilustracija

Prema prvim informacijama, nepoznata osoba bacila je zapaljivu napravu na objekat. Povređenih nema, dok je pričinjena materijalna šteta.

Naime, na restoran u Zaplanjskoj ulici, kod broja 41a, na Voždovcu sinoć je oko dva sata posle ponoći bačen je Molotovljev koktel.

Policija je izašla na lice mesta, obavila uviđaj i radi na utvrđivanju svih okolnosti incidenta.

(Blic)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DELIJE, IZVINITE! Dejan Stanković jedva suzdržao emocije nakon što je Zvezda zgromila Partizan i obojila u crveno-belo 178. večiti derbi

"DELIJE, IZVINITE!" Dejan Stanković jedva suzdržao emocije nakon što je Zvezda zgromila Partizan i obojila u crveno-belo 178. večiti derbi