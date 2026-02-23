BAČEN MOLOTOVLJEV KOKTEL NA RESTORAN NA VOŽDOVCU: Zapaljivu napravu bacila nepoznata osoba, policija izvršila uviđaj
NA restoran u Zaplanjskoj ulici na Voždovcu bačen je Molotovljev koktel oko dva sata posle ponoći.
Prema prvim informacijama, nepoznata osoba bacila je zapaljivu napravu na objekat. Povređenih nema, dok je pričinjena materijalna šteta.
Policija je izašla na lice mesta, obavila uviđaj i radi na utvrđivanju svih okolnosti incidenta.
