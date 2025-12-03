Zločin

SASLUŠAN BAHATI BLOKADER OSUMNJIČEN ZA SMRT TAKSISTE: Preti mu 15 godina robije, Tužilaštvo traži pritvor

Ljiljana Preradović

03. 12. 2025. u 16:17

BEOGRAĐANIN A.S. (25) iz Beograda, saslušan je danas u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu, koje je posle saslušanja na okolnosti krivičnog dela za koje se tereti, predložilo da se osumnjičenom odredi pritvor,.

САСЛУШАН БАХАТИ БЛОКАДЕР ОСУМЊИЧЕН ЗА СМРТ ТАКСИСТЕ: Прети му 15 година робије, Тужилаштво тражи притвор

FOTO: Ustupljena fotogrtafija

Predklog za određivanje pritvora, kako navode u novosadskom Višem javnom tužilaštvu, dat je zbog postojanja osobitih okolnosti da će osumnjičeni ometati postupak uticanjem na svedoke, osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i zbog načina  izvršenja  i posledica krivičnog dela koji su doveli do uznemirenja javnosti.

Foto: Printskrin

Povodom   saobraćajne nesreće koja se dogodila  1. decembra  u Novom Sadu, u Jevrejskoj ulici i u kojoj je život izgubio vozač taksi vozila B.K. iz Kaća, dok su lica A.O. iz Novog Sada, D.M. iz Mladenova i K.K. iz Ravnje zadobila teške, a L.B. iz Beograda lake telesne povrede, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je doneta naredba o sprovođenju istrage protiv A.S. iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297 stav 2 Krivičnog zakonika u vezi sa krivičnim delom Ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 289 stav 1 Krivičnog zakonika, za koje je propisana kazna zatvora u trajanju od pet do petnaest godina.

Foto: Društvene mreže

U toku do sada preduzetih radnji, kako navode u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu, u saradnji sa Policijskom upravom u Novom Sadu, izvršen je uviđaj na licu mesta saobraćajne nezgode, izuzeti su svi tragovi i materijalni dokazi, kao i snimci sa nadzornih kamera na licu mesta i okolini, date su naredbe za mašinsko veštačenje vozila koja su učestvovala u nezgodi, te naredbe za toksikološko veštačenje.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu će, u skladu sa zakonom, hitno sprovesti istragu, u toku koje će preduzeti sve dokazne radnje za kojima se ukaže potreba, u cilju donošenja pravilne i zakonite javnotužilačke odluke, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

