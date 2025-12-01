DETALJI SA SUĐENJA BRAJANU VOLŠU: Anina vanbračna afera i rupa na plafonu u spavaćoj sobi

U TOKU je suđenje Brajanu Volšu, optuženom za ubistvo svoje supruge Ane Volš, a sud preslušava četiri intervjua koje je dao policiji. Advokat Brajna Volša je priznao da je slagao policajce kada je tvrdio da nije odlazio u gvožđaru, dok je inspektoru koji je vodio slučaj posebno zapala za oko velika rupa na plafonu u njihovom domu u spavaćoj sobi.

Foto: Tanjug/AP

Volš je optužen za ubistvo prve kategorije svoje supruge Ane, koja je nestala početkom 2023. godine, na Novu godinu. Iako je priznao da je raskomadao njeno telo i obmanjivao policiju, i dalje negira da je ubio.

Trenutno svedoči inspektor koji je učestvovao u istragama i koji je četiri puta ispitivao Brajana Volša, Harison Šmit.

On je istakao da mu je privukla pažnju velika rupa na plafonu u Volševom domu, što je dodatno podstaklo sumnju u verziju koju je optuženi iznosio policiji, prenosi En-Bi-Si Boston.

Šmit je rekao da je proveo oko 30 minuta obilazeći kuću, a da je zatim pogledao automobil „volvo“ i da je imao plastičnu oblogu u prtljažniku.

Detalji vanbračne afere

Tokom suđenja, rečeno je da je Ana navodno bila u vezi sa Vilijamom Fostovim, agentom za nekretnine iz Vašingtona.

U snimljenom intervjuu Brajan Volš je Vilijama Fastova imenovao kao čoveka s kojim je njegova supruga u Vašingtonu navodno imala aferu.

Kada su istražitelji pitali o njenim bliskim prijateljima, Volš je rekao da je pozvao Fastova dok je tražio Anu.

On je zatim ispričao da je Fastov tada otišao u Anin stan u Vašingtonu da je potraži.

Ranije je tužilac Greg Konor rekao da je Ana imala romantičnu vezu sa Fastouom u Vašingtonu, gde je živela zbog posla.

Vilijam je uspešni agent koji je specijalizovan za prodaju luksuznih nekretnina u Vašingtonu.

Iz objava na njegovom Instagramu vidi se da Vilijam voli da uživa u luksuznom životu, a na Instagramu često objavljue fotografije sa krstarenja ili iz veoma skupih restorana.

Vilijam i Ana se nisu pratili na Instagramu, ali je na internetu ostao trag njihove kratke prepiske na sajtu za nekretnine.

Očekuje se da će Vilijam biti jedan od svedoka na suđenju.

Tužilaštvo tvrdi da je Volš planirao prikrivanje zločina: pretrage na internetu o tome kako se osloboditi tela, sredstva za čišćenje i nadzorne kamere sve ukazuju na pokušaj prikrivanja. Delovi tela navodno su pronađeni u kontejnerima širom tog područja.

Odbrana tvrdi da je Ana preminula iznenada i da je Volš u panici pokušao da sakrije telo. Njihov cilj je da dokažu da nije postojao predumišljaj za ubistvo.

Tokom današnjeg suđenja, tužilaštvo će izneti dokaze uključujući digitalne tragove i video materijale, dok odbrana nastoji da ospori postojanje dokaza za ubistvo sa predumišljajem.

(En-Bi-Si Boston)