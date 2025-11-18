KLARK BRANI UBICE OVK: Nema dileme da je bilo osvete protiv Srba, ali iza toga nije stajao Tači

BIVŠI komandant NATO Vesli Klark nastavio je danas svedočenje pred Specijalizovanim većima Kosova u Hagu iznoseći tvrdnje da je u AP Kosovu i Metohiji bilo osvete protiv Srba, ali da nema dokaza da je iza toga stajao bivši lider tzv. OVK Hašim Tači.

vikipedia

Klark, koji kao svedok odbrane daje iskaz pred sudom u Hagu u slučaju protiv bivših lidera tzv. OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Redžepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, rekao je i da OVK nije imala jasno definisan lanac komande, kao i da su se na čelu operativnih zona "nalazile jake ličnosti poput Ramuša Haradinaja, koje su rizikovale živote" tokom borbi sa srpskim snagama bezbednosti.

-Nema dileme da je bilo osvete i nasilnih akcija protiv Srba, rekao je penzionisani američki general, navodeći da tokom svedočenja pred Specijalnim sudom nije video dokaze koji bi sa tim događajima povezivali Hašima Tačija, prenosi RTS.

Klark je kazao i da nije imao nikakve dokaze da je iza proterivanja 170.000 Srba sa teritorije AP KiM stajala tzv. OVK, kao ni da on nema dokaze da su stajali iza hapšenja i pritvaranja građana.

Klark je rekao je da su se tokom bombardovanja sa Tačijem sastao jednom ili dvaput, i to zato jer NATO nije imao dovoljno informacija o položajima srpskih snaga na terenu.

Na pitanje tužioca da li je tzv. OVK dobijala naoružanje od nekih članica NATO nakon sporazuma u Rambujeu, Klark je odgovorio da ne zna.

Tužilac je u jednom momentu pročitao izjavu koja se pripisuje Klarku "da će NATO ići sve do Beograda", na šta je on odgovorio da se ne seća takve izjave, ali da i ukoliko ju je dao, ona nije bila tako formulisana, tvrdeći da tu ima "kreativnog tumačenja", dok je potvrdio da je izjavio da je NATO spreman da odgovori ukoliko bi srpska vojska pokušala da se ponovo vrati na teritoriju AP Kosova i Metohije.

Dodao je da je tada rekao da će učiniti sve da se okončna borba i da ishod bude konačan, ukoliko srpska vojska ponovo bude ušla na teritoriju AP KiM.

Govoreći o dolasku ruske vojske na aerodrom kod Prištine, naveo je da su dobili informacije da se ruska avijacija sprema da dođe na AP Kosovo i Metohije.

Klark je rekao i da OVK nije imala jasno definisan lanac komande, i da su se na čelu operativnih zona "nalazile jake ličnosti poput Ramuša Haradinaja, koje su rizikovale živote" tokom borbi sa srpskim snagama bezbednosti, prenosi RTS.

-Nema dileme da je bilo osvete i nasilnih akcija protiv Srba, rekao je penzionisani američki general, navodeći da tokom svedočenja pred Specijalnim sudom nije video dokaze koji bi sa tim događajima povezivali Hašima Tačija.

On je naveo i da, kako mu se činilo tokom susreta sa komandantima OVK, glavnu ulogu u ovoj formaciji ima (šef generalštaba OVK) general Agim Čeku, navodeći da je tokom procesa demilitarizacije te formacije bilo "dosta žestokih rasprava i pokazivanja mišića".

-Nasilje 1999. godine bilo je individualno a ne orkestrirano, rekao je Klark.

U nekoliko je navrata optužnicu protiv Tačija nazivao "neosnovanom", dok je delove izveštaja specijalnog izvestioca Saveta Evrope Dika Martija, posle kojih je ovaj sud i formiran, nazvao "proizvodom ruskih spekulacija".

Odgovarajući na pitanja vezana za tvrdnje prvog komandanta Kfora, britanskog generala Majka Džeksona, koji je u knjizi o događajima na Kosovu napisao da su "neki od pripadnika OVK bili van kontrole, da su bili besni i da je bilo osveta", Klark je naveo da se radi o balkanskoj tradiciji osveta.

-To je bio balkanski način - oko za oko, a ne protestantsko hrišćanstvo, rekao je američki general.

Vesli Klark je svedočenje počeo juče i planirano je da ono traje oko dva dana. On je i ranije svedočio u Hagu, ali protiv Miloševića 2003. godine.

Sudski proces protiv četvorice bivših komandanata tzv. OVK-a započeo je 2023. godine, tri godine nakon njihovog hapšenja i prebacivanja u pritvor Specijalizovanih veća u Hagu, dok se provestepena presuda očekuje početkom 2026. godine.

Oni su optuženi na osnovu individualne krivične odgovornosti i terete se za zločine protiv čovečnosti: progon, zatvaranje, druge nehumane postupke, mučenje, ubistvo i prisilne nestanke, kao i za ratne zločine: protivpravno i proizvoljno lišenje slobode i zatvaranje, surovo postupanje, mučenje i ubistvo.

U optužnici se navodi da su krivična dela koja im se stavljaju na teret izvršena u periodu od marta 1998. do septembra 1999. na više mesta u AP Kosovu i Metohiji, kao i u Kukešu i Cahanu u severnoj Albaniji.

Prema navodima, ta dela su izvršili pripadnici tzv. OVK-a protiv stotina civila i lica koja nisu bili aktivni učesnici u neprijateljstvima.

Sva četvorica su negirali krivicu.

U haškom pritvoru nalaze se od oktobra 2020. godine.

Tanjug

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć