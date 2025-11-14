Zločin

NOVOSTI SAZNAJU: Dve osobe ubijene i dve ranjene kod Babušnice

V.N.

14. 11. 2025. u 20:43

DVE osobe su ubijene, a dve su ranjene u selu Zavidnice kod Babušnice gde je danas došlo do pucnjave.

НОВОСТИ САЗНАЈУ: Две особе убијене и две рањене код Бабушнице

Foto: M. Anđela/Profimedia/Ilustracija

Pucnjava se dogodila oko 16 časova.

Uviđaj je u toku.

BONUS VIDEO

Uskoro opširnije

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SIN BIVŠEG SRPSKOG FUDBALERA PAO SA VIŠE OD TRI TONE DROGE! Nema dalje od ovoga, ovo je Liga šampiona!

SIN BIVŠEG SRPSKOG FUDBALERA "PAO" SA VIŠE OD TRI TONE DROGE! "Nema dalje od ovoga, ovo je Liga šampiona!"