UBIO SINA , OCA RANIO, MAJKA GLEDALA UBISTVO: Pravi horor kod Babušnice
U PORODIČNOJ kući u selu Zavidnice kod Babušnice danas oko 16 časova došlo je do ubistva. Ubijen je M.L. (44), a stanje njegovog oca M.L. nije poznato.
Majka ubijenog M.L. je prijavila policiji slučaj i rekla da je smrtonosne povrede naneo S.M., prenosi Blic.
Kako je navela nesrećna žena, "telo njenog supruga se nalazi 200 metara od kuće", ali te tvrnje nisu potvrđene.
Nedaleko od porodične kuće u kojoj je ubijen M.L., policija je zatekla S.M. i njemu je odmah određeno zadržavanje od strane policije.
Istraga je u toku.
(Blic)
