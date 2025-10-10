"MNOGE ĆE SE MAJKE OCRNITI, BORBI NAŠOJ KRAJA NEĆE BITI" Misteriozna čitulja ubijenom škaljarcu najavljuje novo krvoproliće?

RATU kotorskih klanova koji traje više od decenije ne nazire se kraj, a po svemu sudeći to potvrđuje i misteriozna čitulja koja je osvanula u jednim crnogorskim novinama nakon mafijaškog ubistva Bobana Sjekloće (34) pripadnika "škaljarskog klana" nadomak Kotora!

Foto: Printksrin

Nepoznati napadač, podsetimo, 5. oktobra u popodnevnim časovima kod plaže Trsteno likvidirao je visokorangiranog "škaljarca" koji je inače, bio u bekstvu. Crnogorska policija i dalje traga za ubicom, a veruje se da je Boban Sjekloća još jedna žrtva rata do istrebljenja.

Bog i naše ruke!

Danima se u crnogorskim novinama mogu se pročitati brojni oproštaji od ubijenog Cetinjanina, tačnije od onih koji dolaze od članova porodice do istaknutih saboraca iz klana. Ali, jedna u moru tih čitulja, kako navode poznavaoci prilika, nosi direktnu osvetničku poruku suparničkom klanu.

Foto: Printksrin

- Bratu Bobanu, "sudba naša otrova je čaša, večne sudbe sveti su zakoni"! Vidiš li brate ove pet stotin’ momčadi što dođoše da te isprate na počinak večni, e još šest puta njih toliko su negde; njina sila to je tvoja sila! Dokle bagra sve njih savladaju, mnoge će se majke ocrniti, borbi našoj kraja biti neće! Nada nema pravo ni u koga do u Boga i u svoje ruke.

Nedostajaćeš brate, tvoja dobrota i toplina prema svakom drugu biće zapamćena i prepričavana uvek među nama, sa velikom tugom što te više nema. Voli te brat, Teškaš - piše u misterioznoj čitulji koja je osvanula u jednim crnogorskim novinama.

Foto: Printksrin

"Ostavio si iza sebe dva anđela. Pravda je spora, ali dostižna. Počivaj u miru. Ćiro Ćiro", "Poslednji pozdrav zetu, bratu i prijatelju Bobanu, bio si mi kao brat, oslonac naše familije, nemam reči kojom bih iskazao tugu koju osećam. Uzeše mi te nečasni ljudi ovog zlog vremena" - samo su neke od čitulja koje su, prema rečima naših sagovornika, upućene pripadnicima suparničkog klana.

Nišanio Zvicera

Inače, od Sjekloće su se između ostalog oprostili i Vladan Radoman, brat prve žrtve rata klanova Gorana Radomana, zatim Milan Kršić i Filip Roganović sa kojima je svojevremeno, tačnije u februaru 2021. bio hapšen, jer je navodno nišanio Radoja Zvicera, šefa "kavačkog klana" na Jahorini. "Škaljarci" su tada navodno, pratili Tamaru Zvicer koja je bila se decom na zimovanju, a plan im je bio da njenim praćenjem dođu do vođe supraničkog klana, ali detaljnije o svemu tome pročitajte OVDE.

Od Sjekloće koji je bio na potenici zbog krivičnih dela, oprostili su se i supruge mnogobrojnih ubijenih "škaljaraca" na Cetinju, koji su život izgubili u krvavom ratu što nedavno, što prošle godine.

(Kurir)