MINISTAR DAČIĆ: Od 1. novembra održana 25.172 skupa, na 13.138 lokacija saobraćaj bio blokiran
POTPREDSEDNIK Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić naveo je da su od 1. novembra prošle godine, kada je pala nadstrešnica na Železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je poginulo 16 ljudi, održana 25.172 skupa u Srbiji, a da je na 13.138 lokacija saobraćaj bio blokiran.
On je, tokom skupštinske rasprave, govoreći o radu policije tokom poslednjih meseci, naglasio da je od tog broja 97 - 98 odstoskupova bilo neprijavljeno zbog čega nisu bili u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju.
"Isto tako, bilo je 13.138 lokacija, na kojima je saobraćaj blokiran. Pogledajte koliko je to neprijavljenih skupova, koliko problema za policiju da obezbedi skupove, a da pri tome dodam nasilje koje se pojavilo posle 28. juna, prema policijskim službenicima, a onda napade na policiju zbog navodne policijske brutalnosti", rekao je Dačić.
On se osvrnuo i na neke od navoda opozicije, da je policija tokom proteklih meseci prekršila svoja ovlašćenja.
-Od 12. avgusta do 6. oktobra su 152 policijska službenika povređena. Pa kako 152 policijska službenika povređena, a policijska brutalnost? Pa koliko onda treba da bude hiljada i hiljada demonstranata povređeno, ako su povređena 152 policajaca?, upitao je Dačić.
On se osvrnuo i na izjave opozicionih poslanika u kojima kažu da su u Skupštini raspravlja "dok na ulici traje velika pobune".
-Danas u 12 sati je bilo 530 ljudi u Beogradu, na 10 lokacija. Velika pobuna, zaista, kazao je Dačić
(sputnikportal.rs)
