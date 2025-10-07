Zločin

MINISTAR DAČIĆ: Od 1. novembra održana 25.172 skupa, na 13.138 lokacija saobraćaj bio blokiran

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

07. 10. 2025. u 19:49

POTPREDSEDNIK Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić naveo je da su od 1. novembra prošle godine, kada je pala nadstrešnica na Železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je poginulo 16 ljudi, održana 25.172 skupa u Srbiji, a da je na 13.138 lokacija saobraćaj bio blokiran.

МИНИСТАР ДАЧИЋ: Од 1. новембра одржана 25.172 скупа, на 13.138 локација саобраћај био блокиран

Foto: Printskrin

On je, tokom skupštinske rasprave, govoreći o radu policije tokom poslednjih meseci, naglasio da je od tog broja 97 - 98 odstoskupova bilo neprijavljeno zbog čega nisu bili u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju.

"Isto tako, bilo je 13.138 lokacija, na kojima je saobraćaj blokiran. Pogledajte koliko je to neprijavljenih skupova, koliko problema za policiju da obezbedi skupove, a da pri tome dodam nasilje koje se pojavilo posle 28. juna, prema policijskim službenicima, a onda napade na policiju zbog navodne policijske brutalnosti", rekao je Dačić.

On se osvrnuo i na neke od navoda opozicije, da je policija tokom proteklih meseci prekršila svoja ovlašćenja.

-Od 12. avgusta do 6. oktobra su 152 policijska službenika povređena. Pa kako 152 policijska službenika povređena, a policijska brutalnost? Pa koliko onda treba da bude hiljada i hiljada demonstranata povređeno, ako su povređena 152 policajaca?, upitao je Dačić.

On se osvrnuo i na izjave opozicionih poslanika u kojima kažu da su u Skupštini raspravlja "dok na ulici traje velika pobune".

-Danas u 12 sati je bilo 530 ljudi u Beogradu, na 10 lokacija. Velika pobuna, zaista, kazao je Dačić

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

AKCIJA POLICIJE: Uhapšeni osumnjičeni za trgovinu narkoticima
Hapšenja i istraga

0 0

AKCIJA POLICIJE: Uhapšeni osumnjičeni za trgovinu narkoticima

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zaplenili su oko 20 kilograma marihuane i uhapsili I. H. (1991), D. P.(2000), obojica iz Beograda i M. P.(1989) državljanina Crne Gore, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

07. 10. 2025. u 22:44

UHAPŠEN MALOLETNIK ZBOG DOJAVA O BOMBI: Tri dana slao preteće mejlove na adrese srednjih škola
Zločin

0 0

UHAPŠEN MALOLETNIK ZBOG DOJAVA O BOMBI: Tri dana slao preteće mejlove na adrese srednjih škola

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru, u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom (BIA), Službom za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku, kao i u koordinaciji sa Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, identifikovali su i uhapsili maloletnog muškarca starosti 15 godina iz Zaječara, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje panike i nereda.

07. 10. 2025. u 20:26

Politika
Tenis
Fudbal