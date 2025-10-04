PRETRES NA 32 LOKACIJE POSLE PUCNJAVE U VIŠNJIČKOJ BANJI: Uhapšeno 25 lica, zaplenjen arsenal oružja, pirotehnike i droge
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova RS u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu u toku 3. i 4. oktobra 2025. godine izvršili su pretres na 32 adrese na teritoriji opštine Palilula, u naselju Karaburma i Višnjička banja, kojom prilikom je pronađeno više komada vatrenog oružja, pirotehnička stedstva i određena količina različite opojne droge.
Takođe, izvršena je kontrola više ugostiteljskih objekata u kojima je kontrolisano 30 osoba.
U službene prostorije policije dovedeno je 25 lica, koja će u zavisnosti izvršenih konsultacija sa postupajućim javnim tužiocem biti procesuirana u skladu sa zakonom.
Od svih dovedenih lica prikupljena su obaveštenja u vezi događaja od dana 30. septembra 2025. godine u ugostiteljskom objektu "Local bar", u Višnjičkoj banji, kojom prilikom je došlo do upotrebe vatrenog oružja, kada je lakše i teže povređeno pet osoba, od kojih je jedna naknadno preminula od posledica ranjavanja.
Trojica osumnjičenih za učešće u kritičnom događaju su prethodnih dana lišena slobode i nakon saslušanja im je na predlog VJT u Beogradu određen pritvor.
