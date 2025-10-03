UMRLA ŽENA RANJENA U PUNJAVI U VIŠNJIČKOJ BANJI: Danica izgubila bitku
DANICA V. (51) koja je u utorak oko 14.20 sati ranjena u kafiću u Višnjičkoj banji u Beogradu preminula je u Urgentnom centru.
U pucnjavi u kafiću u Višnjičkoj vanji je povređeno više osoba, Danica V. je primljena u bolnicu u teškom stanju gde je završila na reanimaciji.
Zbog pucnjave u kafiću u Višnjičkoj banji uhapšen je Lazar Marinković zvanom Lucifer, vođi grupe "Anti Romi".
Njemu je određen pritvor zbog sumnje da je izvršio krivično delo - teško ubistvo u pokušaju sa pomaganjem u kafiću u Višnjičkoj banji.
Uskoro opširnije
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)