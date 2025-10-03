Zločin

UMRLA ŽENA RANJENA U PUNJAVI U VIŠNJIČKOJ BANJI: Danica izgubila bitku

Blic

03. 10. 2025. u 10:34

DANICA V. (51) koja je u utorak oko 14.20 sati ranjena u kafiću u Višnjičkoj banji u Beogradu preminula je u Urgentnom centru.

Foto: Novosti

U pucnjavi u kafiću u Višnjičkoj vanji je povređeno više osoba, Danica V. je primljena u bolnicu u teškom stanju gde je završila na reanimaciji.

Zbog pucnjave u kafiću u Višnjičkoj banji uhapšen je Lazar Marinković zvanom Lucifer, vođi grupe "Anti Romi".

Njemu je određen pritvor zbog sumnje da je izvršio krivično delo - teško ubistvo u pokušaju sa pomaganjem u kafiću u Višnjičkoj banji.

Foto: Фото: Новости

