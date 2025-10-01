"NOVOSTI" OTKRIVAJU: Lucifer pucao u Višnjičkoj banji i ranio petoro ljudi?
PREMA operativnim saznanjima srpske policije glavni akter oružanog napada u kafiću na Slanačkom putu u Višnjičkoj banji je Lazar Marinković, zvani Lucifer - saznaju "Novosti".
Postoje indicije da je on taj,koji je juče pucao i ranio petoro ljudi, od kojih je jedna žena, Danica V. i dalje u kritičnom stanju i lekari Urgentnog centra joj se bore za život.
Marinković je, inače, prema zvaničnoj dokumentaciji, u kućnom pritvoru i sa nanogvicom . Sudi mu se u Specijalnom sudu u Beogradu zbog trgovine narkoticima.
Policija detaljno pregleda snimke kako bi utvrdila da li je on iskoristio pravo na boravak van kuće i učestvovao u ovom napadu. Marinkvoić, inače, predvodi navijačku frakciju Partizana Anti Romi, bliskoj, inače, Veljku Belivuku.
U ovom napadu su pored Danice V., teško povređeni i Oniks A. (59), Ljiljana M. (42), Nemanja N. (33) i Darko L. (29). Poslednja dvojica, navodno, pripadaju suprotstavljenoj frakciji crno-belih i bili su među metama napada u kafiću.
On je pre sat vremena uhapšen.
