TELO MUŠKARCA PRONAĐENO NA PIJACI KOD PANČEVA: Policija uhapsila četiri osobe u vezi sa ovim zločinom
JEDAN muškarac ubijen je u Debeljači kod Pančeva. Kako se saznaje, telo je jutros pronađeno na pijaci u tom mestu.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu, policija je uhapsila četiri osobe u vezi sa ovim zločinom.
- Tužilac je naložio obdukciju tela kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, ali prema prvim rezulatatima postoji sumnja da je ovde u pitanju krivično delo teško ubistvo - kaže izvor i dodaje da policija i tužilac obavljaju uviđaj na licu mesta, nakon čega će se znati više detalja.
(Kurir)
