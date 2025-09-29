Zločin

TELO MUŠKARCA PRONAĐENO NA PIJACI KOD PANČEVA: Policija uhapsila četiri osobe u vezi sa ovim zločinom

В. Н.

29. 09. 2025. u 10:32

JEDAN muškarac ubijen je u Debeljači kod Pančeva. Kako se saznaje, telo je jutros pronađeno na pijaci u tom mestu.

Foto: Novosti

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu, policija je uhapsila četiri osobe u vezi sa ovim zločinom.

- Tužilac je naložio obdukciju tela kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, ali prema prvim rezulatatima postoji sumnja da je ovde u pitanju krivično delo teško ubistvo - kaže izvor i dodaje da policija i tužilac obavljaju uviđaj na licu mesta, nakon čega će se znati više detalja.

(Kurir)

