OVO JE GLUMAC KOJI JE UHAPŠEN ZBOG UBISTVA TAKSISTE U ČAČKU: Glumio u čuvenim serijama

GLUMAC Vladimir Jocović (35) uhapšen je zajedno sa bratom Radetom Jocovićem (33) zbog sumnje da sumnje da je učestvovao u ubistvu taksiste u Čačku.

Kraljevačko pozorište

Sumnja se da su glumac Vladimir Jocović i njegov brat zajedno sa još jednom osobom koja je u bekstvu, u jednom ugostiteljskom objektu u Čačku, nasmrt pretukli taksistu (50).

Nesrećni muškarac je prebačen u Opštu bolnicu Čačak, ali je nažalost, uprkos svim naporima lekara, preminuo.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Čačku.

Foto: Jutjub/Printskrin

Inače, Vladimir Jocović je dobitnik nagrade za najboljeg glumca na Međunarodnom festivalu “Pozorište zvezdarište” u Beogradu 2011. godine, nagrade za najbolje glumačko ostvarenje “Gran Pri” za predstavu “San letnje noći” u Nišu 2012. godine, Pohvale žirija za izuzetno negovanje lepote scenskog govora i scenski pokret u predstavi “San leter noći” na 40. Internacionalnom Festivalu alternativnog i novog teatra u Novom Sadu 2013.

Glumio je u ponatim serijama poput, Vreme smrti, Klan, Žigosani u reketu... A 2024. godine je imenovan za v.d. direktora Kraljevačkog pozorišta.

Njegov brat Rade Jocović je inače vlasnik perionice.