Zločin

KOMŠIJA MU ZAPALIO KUĆU, PA GA USMRTIO: Ovo je ubijeni u Obrenovcu (FOTO)

В.Н.

15. 09. 2025. u 15:21

OKO 13 časova u mestu Veliko Polje, kod Obrenovca, S.P. ubio je komšiju I.J. i zapalio mu kuću.

КОМШИЈА МУ ЗАПАЛИО КУЋУ, ПА ГА УСМРТИО: Ово је убијени у Обреновцу (ФОТО)

Foto: Društvene mreže

S.P. je pre nedelju danas zapalio jednu kuću I.P, a danas je došao ispred druge, zapalio je i ubio I.J.

Foto: Društvene mreže

Nakon što je zapalio jednu kuću, zapalio se još jedan objekat, a vatrogasna ekipa je uspela nešto posle 13 časova da požar lokalizuje.

Sumnja se da je S.P. ubio I.J. kada ga je udario kolima tokom bekstva.

Raspisana je akcija ''Vihor 3'' i potraga za ubicom je u toku.

(Informer)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NE MOŽE DA UŽIVA BEZ SRBIJE! Evo s kime je viđen Bastijan Švajnštajger, Ana Ivanović mu nije ni kraj pameti

NE MOŽE DA UŽIVA BEZ SRBIJE! Evo s kime je viđen Bastijan Švajnštajger, Ana Ivanović mu nije ni kraj pameti