KOMŠIJA MU ZAPALIO KUĆU, PA GA USMRTIO: Ovo je ubijeni u Obrenovcu (FOTO)

OKO 13 časova u mestu Veliko Polje, kod Obrenovca, S.P. ubio je komšiju I.J. i zapalio mu kuću.

S.P. je pre nedelju danas zapalio jednu kuću I.P, a danas je došao ispred druge, zapalio je i ubio I.J.

Nakon što je zapalio jednu kuću, zapalio se još jedan objekat, a vatrogasna ekipa je uspela nešto posle 13 časova da požar lokalizuje.

Sumnja se da je S.P. ubio I.J. kada ga je udario kolima tokom bekstva.

Raspisana je akcija ''Vihor 3'' i potraga za ubicom je u toku.

