"NOVOSTI" SAZNAJU: Na Mašinskom fakultetu u Beogradu pronađena opojna droga!
BEOGRADSKA policija je, kako saznajemo, na Mašinskom fakultetu u Beogradu otkrila veću količinu različitih droga i obavestila nadležno tužilaštvo u tom gradu.
Vršeći pretres ormara dvojice starijih studenata od po 30 godina M.T. i A.Ć, obojica 1995. godište, pored njihovih indeksa i dokumenata policija je pronašla i više kesa sa materijom zelene boje za koju se sumnja da je marihuana, više kesa sa zeleno-braon granulama, zatim prašak plave boje, kesu sa praškom crvene boje.
Zatekla je tu i više sim kartica, dva "boksera", teleskopsku palicu, više komada tableta bele boje, vise komada tableta braon boje, džepni nož, hirurške maske, kao i hard diskove i usb.
O svemu je, kako saznajemo, obavešteno osnovno tužilaštvo u Beogradu i u toku je dalji rad na ovom slučaju.
Uskoro opširnije
Preporučujemo
"POLICIJA NEMA CN GAS": MUP demantovao laži blokaderske Šolakove televizije N1
14. 09. 2025. u 20:37
BLOKADERIMA JE KURTI IDOL: Zato prema Srbiji i Srbima imaju isti odnos
14. 09. 2025. u 18:57
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)