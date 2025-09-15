Zločin

"NOVOSTI" SAZNAJU: Na Mašinskom fakultetu u Beogradu pronađena opojna droga!

В.Н.

15. 09. 2025. u 09:19

BEOGRADSKA policija je, kako saznajemo, na Mašinskom fakultetu u Beogradu otkrila veću količinu različitih droga i obavestila nadležno tužilaštvo u tom gradu.

НОВОСТИ САЗНАЈУ: На Машинском факултету у Београду пронађена опојна дрога!

Novosti

Vršeći pretres ormara dvojice starijih studenata od po 30 godina M.T. i A.Ć, obojica 1995. godište, pored njihovih indeksa i dokumenata policija je pronašla i više kesa sa materijom zelene boje za koju se sumnja da je marihuana, više kesa sa zeleno-braon granulama, zatim prašak plave boje, kesu sa praškom crvene boje.

Zatekla je tu i više sim kartica, dva "boksera", teleskopsku palicu, više komada tableta bele boje, vise komada tableta braon boje, džepni nož, hirurške maske, kao i hard diskove i usb.

O svemu je, kako saznajemo, obavešteno osnovno tužilaštvo  u Beogradu i u toku je dalji rad na ovom slučaju.

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NIKOLA JOKIĆ NEĆE VIŠE IGRATI ZA SRBIJU? Legendarni košarkaš zabrinuo naciju, pomenuo i Pešića

NIKOLA JOKIĆ NEĆE VIŠE IGRATI ZA SRBIJU? Legendarni košarkaš zabrinuo naciju, pomenuo i Pešića