"NOVOSTI" SAZNAJU: Na Mašinskom fakultetu u Beogradu pronađena opojna droga!

BEOGRADSKA policija je, kako saznajemo, na Mašinskom fakultetu u Beogradu otkrila veću količinu različitih droga i obavestila nadležno tužilaštvo u tom gradu.

Vršeći pretres ormara dvojice starijih studenata od po 30 godina M.T. i A.Ć, obojica 1995. godište, pored njihovih indeksa i dokumenata policija je pronašla i više kesa sa materijom zelene boje za koju se sumnja da je marihuana, više kesa sa zeleno-braon granulama, zatim prašak plave boje, kesu sa praškom crvene boje.

Zatekla je tu i više sim kartica, dva "boksera", teleskopsku palicu, više komada tableta bele boje, vise komada tableta braon boje, džepni nož, hirurške maske, kao i hard diskove i usb.

O svemu je, kako saznajemo, obavešteno osnovno tužilaštvo u Beogradu i u toku je dalji rad na ovom slučaju.

