Zločin

TUKLI POLICAJCE PO LEĐIMA: Tokom intervencije u Zemunu zbog nasilja policija otela nož

Slađana Matić

26. 08. 2025. u 15:25

POLICIJA je u Zemunu imala ozbiljnu intervenciju po prijavi za nasilje u porodici, jer su otimali nož od D. B. (21), koji je prislonio na vrat vanbračnoj supruzi. Tom prilikom policajca su napali A. B. (52) i H. F. (55), a D. B. je pretio policiji, pa su svi uhapšeni i sumnjiče se za napad na službeno lice u vtšenju dužnosti, a D. B. i za nasilje u porodici.

ТУКЛИ ПОЛИЦАЈЦЕ ПО ЛЕЂИМА: Током интервенције у Земуну због насиља полиција отела нож

Foto Shutterstock

Policajci su došli po prijavi za nasilje i zatekli D. B. kako drži nož prislonjen na vrat vanbračne supruge. Odmah su reagovali i oduzimali mu nož, a on je pružao otpor i opirao se hapšenju. Tada su A. B. i F. H. udarali policajce po leđima, nogama, rukama i stomaku i gurali ih. D.B. je u jednom momentu uspeo da se otrgne, pa je uputio pretnju da će da uzme nož i da ih sve zakolje, nakon čega ga je policijski službenik fizičkom snagom savladao, sprečio da uzme nož, doveo ga u položaj za vezivanje i stavio mu lisice na ruke.

Na saslušanju u Trećem tužilaštvu okrivljeni A. B. i  D.B. su izjavili su se branili ćutanjem, dok je A.B. negirao izvršenje krivičnog dela.

Treće tužilaštvo je nakon toga zatražilo da im  se odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva i da će boravkom na slobodi uticati na oštećene.

