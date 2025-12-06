MAJCI I OCU PREREZANI VRATOVI, SIN IZBODEN PO GRUDIMA: Jezivi krvavi prizori u Čačku

BEŽIVOTNA tela oca, majke i sina, pronađena su jutros oko 10 sati u jednoj porodičnoj kući u Čačku, a policajci su zatekli jeziv prizor.

Policija je intervenisala nakon poziva, a u kući su pronašli tela muškarca, starog 47 godina, i tela njegovih roditelja, starih oko 75 godina.

Prema nezvaničnim saznanjima, mlađi muškarac imao je ubodne rane u predelu grudi, dok su njegovi otac i majka imali rane na vratu, nanete najverovatnije nožem. Kraj tela mlađeg muškarca policija je pronašla nož.

U početku je istraga išla u dva pravca - dvostruko ubistvo i samoubistvo ili trostruko ubistvo, međutim, sve više dokaza govori u prilog tome da je u pitanju zločin unutar porodice.

U ovom trenutku nije poznato šta je mogao da bude motiv za ovaj stravična zločin.

Policija je i dalje na licu mesta i vrši uviđaj.

Otkako se rano jutros saznalo za zločin komšije ubijenih su u šoku. O porodici su imali samo reči hvale.

- Oni su došli iz Bosne i Hercegovine, divni, vredni i pošteni ljudi. Nisu tu živeli sve vreme nego su dolazili s vremena na vreme. Koliko znamo sin im je živeo u inostranstvu. Niko nikad sa njima nije imao nijedan problem, ovo je baš tragedija - rekao je jedan od komšija za medije.

(Telegraf)

Uskoro opširnije