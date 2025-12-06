Zločin

PRVI SNIMCI SA MESTA JEZIVOG ZLOČINA U ČAČKU: Beživotna tela oca, majke i sina pronađena u porodičnoj kući

V.N.

06. 12. 2025. u 14:45

U ČAČKU u porodičnoj kući pronađena su tela muškarca (oko 47 god) i njegovih roditelja (oko 75 god) bez znakova života.

ПРВИ СНИМЦИ СА МЕСТА ЈЕЗИВОГ ЗЛОЧИНА У ЧАЧКУ: Беживотна тела оца, мајке и сина пронађена у породичној кући

Foto: Novosti

Odmah je ustanovljeno da je u nasilna smrt. Pored tela sina je bio nož.

 Lice mesta je obezbeđeno kako se ne bi uništili tragovi i dokazi.

Uskoro opširnije

