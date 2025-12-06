BOKAN ZA "NOVOSTI" O NAPADU NA DEČAKA IZ KRALJEVA: On je optužen da je "ćaci" - Ovo pokazuje svu strahotu efekata blokaderske priče

ANALITIČAR Dragoslav Bokan, komentarisao je za "Novosti" užasno vršnjačko nasilje koje je pretrpeo jedan trinaestogodišnji dečak, a nasilnici su ga prilikom maltretiranja nazivali i "ćacijem".

- Uvek je aktuelna misao da je zločin nad mnogim ljudima često samo, nažalost, statistika, ali zločin nad jednim konkretnim čovekom, osobom, detetom je tragedija i zaokuplja sve nas sa osećanjem, sve nas koji imamo nešto ljudsko u sebi. U ovom slučaju, mali Vuk koji je učenik šestog razreda osnovne škole u Kraljevu i koji ima određene probleme, između ostalog je zakasnelo počeo da govori, je pretrpeo nasilje, maltretiranje i ponižavanje od strane svojih drugara iz škole. Razlog skoro da nije postojao, ali ono što je najužasnije u svemu je što se u tom maltretiranju, teranju da vrišti, uđe u reku, prizna da je autističan, pojavi jedan momenat koji je posebno važan za sve nas koji živimo u srpskom društvu danas - on je optužen da je "ćaci". To kao da automatski ukida njegovo pravo da bude dečak, da ne bude maltretiran, da je sin svoje majke Marije koja se trudi oko njega, da je drug sa tim monstrumima iz te škole kraljevačke. To što je on optužen da je "ćaci" automatski treba po tom kodu mišljenja da ukine sva njegova prava i da bilo ko može da ga muči i maltretira kao u nekom lovu na one koji ne treba da postoje. Taj politički rasizam nije, naravno, ideja tih siledžija maloletnih, to je samo došlo do njih, ali preuzimanje tog modela pokazuje svu strahotu efekata blokaderske priče u poslednjih godinu dana gde je otvoren lov na ljude, dovoljno samo pokazati prstom na nekog i reći da je on "ćaci" i istog trenutka dobićete naklonost i opravdanje i zaštitu od velikog broja ljudi-neljudi sa društvenih mreža - komentariše Bokan za "Novosti".

Godina za nama ostavila je teške posledice zbog ekspanzije nasilja koje smo gledali zbog blokadera, i njihovog promovisanja ideje da je normalno i dozvoljeno maltretiranje neistomišljenika.

Bokan upozorava da je ovo poslednji trenutak da čitava javnost reaguje.

- Ne samo strogim kažnjavanjem, već i optužbom moralnom, ljudskom, onih koji su uveli tu priču o "ćacijima" i odredili da je politički rasizam u Srbiji danas i ovde dozvoljen. Oni su pravi krivci, oni su ti koji stoje iza tog vrištanja, maltretiranja, guranja, ponižavanja, udaranja, vređanja i to će se ponavljati bezbroj puta ako tome ne budemo stali na put. Država neka razmišlja o tome šta je do nje, a mi svi ostali treba da strogo osudimo one koji to koriste i kažemo da je nemoralno i neljudsko to omalovažavanje ljudi. Strašna priča i na pojedinačnom nivou kroz traumu kroz koju je prošao mali Vuk koji treba da se vrati u školu i da trpi njihove poglede, ali i za svu drugu "braću po muci" Vuku kraljevačkom koji će doživljavati slične stvari zato što je nekome s vrha opozicione priče palo na pamet da je super da u vređanje protivnika uvedu i reč koja će im oduzeti sva ljudska svojstva - zaključio je Bokan.