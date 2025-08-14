POLICAJCA UDARIO NOGOM U GRUDI: Posle sinoćnih nereda u Novom Sadu zadržan V.A. osumnjičen za napad na službeno lice

OSNOVNO javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da preduzima sve neophodne mere radi otkrivanja učinilaca krivičnih dela izvršenih tokom noći 13/14. avgusta na teritoriji Grada Novog Sada, među kojima je učinjeno i više napada na službena lica koja vrše poslove javne bezbednosti, saopšteno je danas iz ovog tužilaštva.

FOTO: Lj.P.

U saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu i Policijskom upravom u Novom Sadu, kako se navodi u saoopštenju novosadskog Osnovnog javnog tužilaštva, za sada je utvrđen identitet jednog od učinilaca i to osumnjičenog V.A. zbog osnova sumnje da je oštećenom policijskom službeniku B.S. zadao udarac nogom u predelu grudi i time izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz člana 323 stav 3 u vezi sa stavom 1 KZ.

Po nalogu ovog tužilaštva, osumnjičeni je zadržan do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu.