HITNO OBAVEŠTENJE: Oglasili se iz Srbije nakon havarije u Černobilju

DIREKTORAT za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije oglasio se danas nakon saopštenja Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), u kojem se navodi da zaštitna struktura napuštene nuklearne elektrane Černobilj u Ukrajini više ne može u potpunosti da obavlja svoju sigurnosnu funkciju usled štete izazvane napadom drona početkom godine.

Nema opasnosti

Kako Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije navodi u saopštenju, trenutno nema nikakvog povećanja nivoa radioaktivnosti na teritoriji Republike Srbije, kao i da su sve izmerene vrednosti u okviru uobičajenih prirodnih nivoa.

- Podsećamo da je javnost o događaju u Černobilju iz februara 2025. godine bila blagovremeno obaveštena i da ni tada nije zabeleženo odstupanje od uobičajenih nivoa radioaktivnosti - navode.

U saopštenju se dodatno navodi da najveći izazov za bezbednost nuklearnih postrojenja u Ukrajini trenutno predstavlja održavanje stabilnog eksternog napajanja električnom energijom, što je ključno za njihov siguran i pouzdan rad.

Direktorat kontinuirano prati stanje

- U skladu sa svojim nadležnostima, Direktorat kontinuirano prati stanje i, ukoliko budu dostupne zvanične informacije o navedenom događaju, javnost će biti pravovremeno obaveštena - zaključuju.

Podsetimo, Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) saopštila je da zaštitna struktura napuštene nuklearne elektrane Černobilj, koja bi trebalo da sprečava širenje radioaktivnog materijala, više ne može da ispunjava svoju bezbednosnu funkciju usled štete izazvane napadom dronom početkom godine.

Inspekcija zaštitne strukture koju je IAEA sprovela prošle nedelje pokazala je da je napad dronom u februaru prouzrokovao propadanje konstrukcije, objavila je agencija UN-a.

U misiji je potvrđeno da je zaštitna struktura izgubila "primarne zaštitne funkcije", uključujući zadržavanje radioaktivnog materijala, ali da na nosećoj konstrukciji i na kontrolnim sistemima nema trajne štete, navodi se u saopštenju.

Već su sprovedene privremene popravke na krovu, izjavio je direktor agencije Rafael Grosi, naglasivši da je za sprečavanje daljeg propadanja i obezbeđivanje dugoročne nuklearne bezbednosti neophodno sprovesti sveobuhvatnu obnovu.

IAEA preporučuje dalju obnovu i zaštitu strukture

Na osnovu istrage, IAEA preporučuje dalju obnovu i zaštitu strukture, kao i ažuriranje sistema za praćenje vlage i korozije i drugih nadzornih programa, navodi se u saopštenju. Dana 14. februara dron je probio spoljni omotač zaštitne strukture i izazvao požar. Ukrajinske vlasti su tada saopštile da je napad izvršila Rusija, a Moskva je to demantovala.

Zaštitna struktura postavljena je 2019. godine oko reaktora broj četiri, koji je eksplodirao u nuklearnoj katastrofi 1986. godine, kako bi se sprečilo dalje isticanje radijacije u okolinu.

Posle napada dronom, radijacija je ostala na normalnom i stabilnom nivou i nije bilo izveštaja o njenom curenju, saopštio je UN u februaru.

