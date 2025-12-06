POGOĐENA RJAZANJSKA RAFINERIJA I ALČEVSKI KOMBINAT: Hitno se oglasio Generalštab Ukrajine
Odbrambene snage su napale Rjazansku rafineriju nafte i Alčevski metalurški kombinat na privremeno okupiranoj teritoriji Luganske oblasti, gde se proizvode čaure za granate po narudžbini ruskog Ministarstva odbrane, saopštio je Generalštab oružanih snaga Ukrajine.
Utvrđuje se obim štete.
Rjazanjska rafinerija, sa projektovanim kapacitetom od 17,1 miliona tona nafte godišnje, jedno je od najvećih preduzeća za preradu nafte u Ruskoj Federaciji. Proizvodi benzin, mlazno gorivo, dizel itd. Bavi se snabdevanjem ruskih oružanih snaga.
Pored toga, kako bi se smanjile ofanzivne sposobnosti Rusa, požar je pogodio Alčevski metalurški kombinat, preduzeće koje proizvodi komponente (kućišta) za granate.
(Ukrinform)
