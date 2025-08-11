LJUBOMORA POVUKLA OKIDAČ: Navršilo se pet godina od dvostrukog ubistva u Erdeviku
IAKO se navršilo pet godina od ubistva Branislave Gnjidić (49) i Miroslava Bojića (55) iz Šida, u osnovnoj školi, kada ih je ubio Branislavin suprug Predrag Gnjidić (58), meštani pitomog sremskog mesta Erdevik ne zaboravljaju taj zločin.
Sve ove godine, tuge i bola, kao da je juče bilo, pamti Olga Gnjidić (76) iz ovog mesta, Branislavina majka. Kako kaže, Predrag je osuđen na 20 godina zatvora i on je od skoro prebačen u zatvor u Padinskoj Skeli.
- Nisam zadovoljna koliko je dobio robije. To je dvoje ljudi, za svakog po deset godina... Prvo mi je umro sin, zatim ubijena ćerka, a onda sam sahranila supruga, koji nije mogao to sve da podnese. Samo ja znam kako mi je, sve trpim u sebi - priča Olga, koja već četiri meseca često posećuje Opštu bolnicu u Sremskoj Mitrovici jer joj je narušeno zdravlje.
Gnjidić je okrivljen za tri krivična dela - teško ubistvo, nedozovoljena proizvodnja, držanje i nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i ugrožavanje sigurnosti.
Prema optužnici koju je krajem juna 2021. godine podiglo Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici, Gnjidić je optužen za dvostruko ubistvo i to supruge Branislave i Miroslava, sa kojim je ona bila u emotivnoj vezi. Kako je na prvom suđenju Predrag rekao, znao je da njegova supruga u emotivnoj vezi sa Bojićem koji je u toj školi radio kao vozač, te da više nije mogao da podnese te priče da ona ima drugoga.
- Jedino još živim za unuke, od Branislave su ostala dva unuka. Stariji ne radi nigde, čeka posao, a mlađi studira. Kada im je otac bio u pritvorskoj jedinici KPZ u Sremskoj Mitrovici, dolazili su kod njega, nisam se bunila, to je njihov otac, a da li sada idu u Padinsku Skelu, to ne znam. Ja svoju ćerku žalim kako umem i znam - kaže Olga koja je ostala da živi sama u Erdeviku.
Olga je rođena u Erdeviku, ranije je bila udata za čoveka iz Prizrena, ali se posle razvoda vratila sa ćerkom i sinom u rodno mesto. Ovde se ponovo udala za Jugomira sa kojim nema dece i koji je stric Predraga Gnjidića. Olgin stariji sin umro je od raka pluća, i kao i Branislava, sahranjen je u Erdeviku. Sve troje leže u grobnici koju Olga redovno obilazi.
U ženu 22 metka
TOG kobnog jutra Predrag je došao u školu, u kojoj je njegova supruga Branislava bila direktorka, i iz automatske puške rafalnom paljbom prvo ubio nju, a zatim i Bojića.
Prema optužnici VJT, Gnjidić je u Bojića sasuo šest metaka iz automatske puške, dok je u suprugu ispalio rafalno 22 metka.
