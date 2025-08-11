Zločin

LJUBOMORA POVUKLA OKIDAČ: Navršilo se pet godina od dvostrukog ubistva u Erdeviku

С. Костић

11. 08. 2025. u 12:12

IAKO se navršilo pet godina od ubistva Branislave Gnjidić (49) i Miroslava Bojića (55) iz Šida, u osnovnoj školi, kada ih je ubio Branislavin suprug Predrag Gnjidić (58), meštani pitomog sremskog mesta Erdevik ne zaboravljaju taj zločin.

ЉУБОМОРА ПОВУКЛА ОКИДАЧ: Навршило се пет година од двоструког убиства у Ердевику

Foto S.K

Sve ove godine, tuge i bola, kao da je juče bilo, pamti Olga Gnjidić (76) iz ovog mesta, Branislavina majka. Kako kaže, Predrag je osuđen na 20 godina zatvora i on je od skoro prebačen u zatvor u Padinskoj Skeli.

- Nisam zadovoljna koliko je dobio robije. To je dvoje ljudi, za svakog po deset godina... Prvo mi je umro sin, zatim ubijena ćerka, a onda sam sahranila supruga, koji nije mogao to sve da podnese. Samo ja znam kako mi je, sve trpim u sebi - priča Olga, koja već četiri meseca često posećuje Opštu bolnicu u Sremskoj Mitrovici jer joj je narušeno zdravlje.

Gnjidić je okrivljen za tri krivična dela - teško ubistvo, nedozovoljena proizvodnja, držanje i nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i ugrožavanje sigurnosti.

Prema optužnici koju je krajem juna 2021. godine podiglo Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici, Gnjidić je optužen za dvostruko ubistvo i to supruge Branislave i Miroslava, sa kojim je ona bila u emotivnoj vezi. Kako je na prvom suđenju Predrag rekao, znao je da njegova supruga u emotivnoj vezi sa Bojićem koji je u toj školi radio kao vozač, te da više nije mogao da podnese te priče da ona ima drugoga.

- Jedino još živim za unuke, od Branislave su ostala dva unuka. Stariji ne radi nigde, čeka posao, a mlađi studira. Kada im je otac bio u pritvorskoj jedinici KPZ u Sremskoj Mitrovici, dolazili su kod njega, nisam se bunila, to je njihov otac, a da li sada idu u Padinsku Skelu, to ne znam. Ja svoju ćerku žalim kako umem i znam - kaže Olga koja je ostala da živi sama u Erdeviku.

Mesto ubistva

Olga je rođena u Erdeviku, ranije je bila udata za čoveka iz Prizrena, ali se posle razvoda vratila sa ćerkom i sinom u rodno mesto. Ovde se ponovo udala za Jugomira sa kojim nema dece i koji je stric Predraga Gnjidića. Olgin stariji sin umro je od raka pluća, i kao i Branislava, sahranjen je u Erdeviku. Sve troje leže u grobnici koju Olga redovno obilazi. 

U ženu 22 metka

TOG kobnog jutra Predrag je došao u školu, u kojoj je njegova supruga Branislava bila direktorka, i iz automatske puške rafalnom paljbom prvo ubio nju, a zatim i Bojića.

Prema optužnici VJT, Gnjidić je u Bojića sasuo šest metaka iz automatske puške, dok je u suprugu ispalio rafalno 22 metka.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
LASERSKA OPERACIJA VEĆ JE UTVRĐEN STANDARD U LEČENJU UVEĆANE PROSTATE

LASERSKA OPERACIJA VEĆ JE UTVRĐEN STANDARD U LEČENjU UVEĆANE PROSTATE