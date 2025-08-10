IZBOLA IH TROJICA MASKIRANIH MUŠKARACA: Detalji ubadanja tinejdžera u Mirijevu

DVA dečaka, starih 16 i 17 godina, koji su sinoć sa ubodnim ranama primljeni u Urgentni centar ispričali su kako su napači, pre nego što su ih izboli, od njih tražili novac.

D. Novković

Prema rečima tinejdžera, oni su brutalno napadnuti sinoć u Mirijevu, a kako su naveli, pretukla su ih i izbola trojica muškaraca, koji su bili maskirani.

Kako se saznaje, oko 23 časa u Urgentni centar su taksi vozilom stigli M. M. (16) i D. M. (17), koji su imali ubodne rane u predelu ruku i nogu.

Prema nezvaničnim saznanjima, tinejdžeri su rekli da su mirno šetali Orlovskim naseljem u Mirijevu kada su ih zaskočili napoznati napadači koji su potom od njih tražili novac.

Prema rečima povređenih tinejdžera, napadači su imali fantomke, a kada su im pružili otpor, jedan je oštrim predmetom nasrnuo na njih, dok ih je drugi udarao palicom.

Kako se saznaje, D. M. je zadobio ubodnu ranu u predelu ruke, dok je M. M. zadobio ubodnu ranu u predelu noge i ima povredu glave. U pitanju su lakše povrede.

Policija proverava sve okolnosti ovog događaja.

Istraga je u toku.

(Telegraf)