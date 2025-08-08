POROĐAJI BILI NASILNI: Marica Mihajlović i Jelena Ivković svedočile na suđenju ginekologu Marku M.

U Višem sudu u Sremskoj Mitrovici juče je nastavljeno suđenje Marku M. (45) iz Rume, lekaru ginekologu koji je bio zaposlen u Opštoj bolnici u ovom gradu, optuženom za akušersko nasilje nad porodiljama Maricom Mihajlović (27) iz Šida i Jelenom Ivković (27) iz Rume. Reč je o prvom suđenju u Srbiji koje se vodi za ovo krivično delo sa smrtnim ishodom, pošto su obe bebe preminule. Ginekologu se na teret stavlja teško delo protiv zdravlja, odnosno nesavesno pružanje lekarske pomoći.

Na ovom ročištu saslušane su obe oštećene, koje su se pred sudijom Nadom Janković podsetile kroz šta su sve prošle i kako su, po njihovim rečima, doživele akušersko nasilje. Mihajlovićeva, koja je još na prošlom suđenju, održanom krajem maja, trebalo da se pojavi i da svoj isakaz, uradila je to sada, kao i Ivkovićeva, kojoj je sin preminuo nakon tri i po meseca borbe za život, i to zbog teškog oštećenja mozga usled gubitka kiseonika tokom porođaja. Sve se dogodilo u porodilištvu u kojem je radio doktor kojem se sada sudi. Jelena, koja je na ročište stigla trudna, teško je podnela ispitivanja.



Osumnjičeni Marko M. ponovio je još jednom, da je on samo radio svoj posao i da nema elemenata krivičnog dela. Ukoliko se dokaže da je ginekolog kriv, za ovo krivično delo predviđena je kazna od dve do 12 godina zatvora. Na sledećem ročištu, koje je zakazano za 23. septembar, biće saslušani ostali svedoci.

Skakao po stomaku i vikao PORODILjA Marica Mihajlović, nakon što je sahranila tek rođenu bebu u januaru proše godine, na društvenim mrežama je opisala kako je pretrpela akušersko nasilje. Ona je optužila Marka M., koji ju je porodio, da joj je tokom porođaja vikao na nju, pretio da će da je udari i smrska glavu, da joj je skakao po stomaku, kao i da ga je molila da joj uradi carski rez kako bi se dete spaslo, što je on odbio.