VERENICA UBIJENOG PIVCETA NEUTEŠNA: Ponovo se oglasila - objavila uznemirujuću fotografiju (FOTO)

NIKOLA Stanković zvani Pivce (27) ubijen je pred sam kraj 2024. godine u porodičnoj kući u Kaluđerici, dok je spavao u svojoj spavaćoj sobi zajedno sa trudnom verenicom T.D. (25), koja je tom prilikom povređena, a nakon čega se ona više puta oglašavala na društvenim mrežama, međutim, koliko tuguje za Stankovićem svedoče i fotografije koje redovno deli sa svojim pratiocima.

Ona je, naime, ponovo podelila do sada neviđenu fotografiju Pivceta iz automobila, pretpostavljamo da ga je upravo verenica tada i fotografisala, a s obzirom na to da je Stanković bio u kućnom pritvoru pre likvidacije, pretpostavlja se da fotografija snimljena mnogo pre nego što je on uopšten pušten u kućni pritvor u kom je bio zbog pucnjave i pokušaja ubistva u martu 2022. godine u noćnom klubu "Stefan Braun" kada je teško ranjen šef obezbeđenja.

"Svete moj najlepši" napisala je neutešna T. D. ispod najnovije fotografije na kojoj se može videti kako ubijeni sedi za volanom svog skupocenog automobila. T.D. je inače spavala pored Stankovića, a egzekutori su pucali u njega dok je spavao u postelji, kada je i T.D. zadobila povrede šake jer se bacila telom da zaštiti verenika koji je bio meta.

Podsetimo, Stanković je likvidiran 21. decembra 2024. godine u ranim jutarnjim satima, i to nakon što je sa porodicom i prijateljima obeležio drugi dan krsne slave.

Ubistvo je očigledno do detalje isplanirano, a opsežnom istragom koju su zajedno vodili Više javno tužilaštvo u Beogradu, policija i pripadnici UKP, uhapšene su tri osobe koji se sumnjiče za ubistvo Pivceta, a prilikom saslušanja su i otkrili ko je naručilac ove surove likvidacije.

"Veljko E. sumnjiči se izvršenje krivičnog dela teško ubistvo u saizvršilaštvu, produženo krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u saizvršilaštvu i krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Željko D. se sumnjiči za krivično delo teško ubistvo u pomaganju. Petar Ž. se sumnjiči za izvršenje produženog krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u saizvršilaštvu" kaže izvor za medije.

