NAMA JE JASNO KO JE, KAKO I ZAŠTO KRIV: Otac devojčice ubijene u "Ribnikaru" o ukidanju osuđujuće presude Kecmanovićima

SVAKAKO da smo potrešeni zbog ukidanja osuđujuće presude. Ne znamo još razloge za to. Nemamo uvid u detalje te odluke Apelacionog suda. Sve što je do sada bilo na suđenjima i u prvostepenoj presudi nama je kristalno jasno i ko je i kako i zašto kriv.

Foto: Tanjug/Printskrin

Ovako za "Novosti" ukidanje prvostepene presude Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka Koste koji je 3. maja 2023. godine ubio deset osoba, a šest ranio u svojoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu, komentariše Anđelko Aćimović, otac ubijene devojčice Angeline. Apelacioni sud je naložio da se Kecmanovićima, optuženim za zanemarivanje deteta, a otac i za teško delo protiv opšte sigurnosti, ponovo sudi. Majka je ukinutom presudom za zanemarivanje bila osuđena na 3 godine zatvora, a otac za oba krivična dela na jedinstvenu kaznu od 14,6 godina zatvora.

Anđelko Aćimović nam kaže da očekuju da će jedan dan ove nedelje dobiti tu odluku Apelacije.

- Nezahvalno je to još komentarisati. Možda je presuda ukinuta zbog neke formalne stvari u njoj ili nekih proceduralnih navoda, koji neće uticati na visinu prvostepeno izrečene kazne. Ne znamo još da li je novo suđenje naloženo da se ispravi neka formalnost, pa se onda može desiti da se sve to završi na samo jednom pretresu ili je naloženo da se izvode novi dokazi, što bi onda moglo značiti da će biti više pretresa. Videćemo. Sve to utiče na nas, sve nam je to stres, ali tako je, kako je - kaže nam Aćimović.

Arhiva Novosti

Apelacioni sud je pre dva dana objavio odluku koja je doneta većinom glasova i kojom je potvrđena oslobađajuća presuda Miljani Kecmanović za držanje metka, kojim je Kosta počinio zločin, a čija čaura je nađena u učionici istorije. Te metke je inače Vladimir Kecmanović kupio uz dozvolu za svoje pištolje.

Istom odlukom je potvrđena osuđujuća presuda za davanje lažnog iskaza instruktoru u streljani, gde je Kosta učio da puca, Nemanji Marinkoviću, ali je Apelacija ublažila kaznu, pa je izrečenu sankciju od godinu i tri meseca zatvora preinačila na godinu dana kućnog zatvora.

Za osuđujući deo presude Kecmanovićima naloženo je ponovno suđenje na kojem će se, kako su u Apelaciji naveli, utvrditi odlučne činjenice i pažljivo oceniti svi pojedinačni dokazi, ali i u njihovoj međusobnoj povezanosti i na kraju odluku koja bude donešena sud mora jasno da obrazloži.