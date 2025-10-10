DOKTORU NAUKA SA BERKLIJA PRETI 15 GODINA ROBIJE: Muškarac umro u njegovom stanu u Beogradu, dok su konzumirali drogu

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv G.S. (43) zbog postojanja opravdane sumnje da je 17. i 18. juna 2025. godine omogućio uživanje opojne droge kokain prema više lica, usled čega je nastupila smrt lica V.K.

Foto Shutterstock

Okrivljenom se optužnicom na teret stavlja krivično delo omogućavanje uživanja opojnih droga, za koje je zaprećena kazna zatvora od tri do 15 godina. Optužnica je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju.

Tužilaštvo je predložilo sudu da G.S. produži pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

- Postoji opravdana sumnja da je G.S. 17. juna konzumirao opojnu drogu kokain u svom stanu zajedno sa V.K. i P.B, pa je okrivljeni u toku noći 18. juna par puta kontaktirao NN lice, koje je nakon toga dolazilo na vrata stana i od kojeg je okrivljeni uzimao opojnu drogu kokain, koju su potom svi zajedno konzumirali ušmrkavajući je pomoću uvijenih novčanica - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Kako se dalje navodi, u ranim jutarnim časovima 18. juna P.B. je napustio stan, dok je okrivljeni legao da spava sa V.K. koji je u toku sna preminuo usled unošenja pomenute droge u organizam i čiju smrt je Hitna pomoć konstatovala izlaskom na lice mesta u 14.19 časova.

Kako Kurir nezvanično saznaje, okrivljeni G.S. je doktor nauka, a kobnog dana mu je bio rođendan, pa se pretpostavlja da je tim povodom organizovao proslavu u svom stanu.

- G.S. se školovao u inostranstvu, u Sjedinjenim Američkim državama. Tačnije, doktorirao je na fakultetu u Sakramentu, a doktorat je odbranuo na čuvenom Univerzitetu Berkli. Doktorirao je sociologiju - kaže sagovornik za Kurir.