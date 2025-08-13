HAG OKRUTAN PREMA SRBIMA Fadejev: Prava Ratka Mladića su grubo narušena

STAV Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale posebno je okrutan prema Ratku Mladiću i drugim Srbima, a jedini način da njihova prava budu obezbeđena jeste da se prebace u zemlju njihovog državljanstva radi odsluženja kazne, izjavio je ruski zvaničnik Aleksej Fadejev.

Foto: Epa

Fadejev se osvrnuo na to da je 29. jula Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične tribunale, koga je zastupala predsednica Grasijela Suzana Gati Santana, odlučio da odbije zahtev za prevremeno ili privremeno puštanje Ratka Mladića iz humanitarnih razloga.

-Predsednica je ovlašćena da odobri prevremeno puštanje zatvorenika u izuzetnim slučajevima iz humanitarnih razloga, ali je Grasijela Gati Santana zauzela licemerni antisrpski stav i izjavila da nema osnova ni za privremeno ni za prevremeno puštanje Ratka Mladića – navodno, njegovo zdravstveno stanje je 'žalosno', ali osuđenik nema akutnu terminalnu bolest koja bi poslužila kao osnov za odobrenje zahteva- izjavio je Fadejev, zamenik direktora Odeljenja za informisanje i štampu Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

-Srpski lekari koji su ove godine pregledali generala zaključili su da je njegovo zdravstveno stanje ne samo "žalosno", već i kritično, a ostalo mu je još nekoliko meseci života-navodi ruski zvaničnik i dodaje da mu se samo može pružiti nega i pomoć u planiranju završne faze života.

Ratko Mladić se nalazi u zaista teškom stanju i nije u stanju da komunicira sa lekarima na svom maternjem srpskom jeziku, ukazao je Fadejev , prenosi RT Balkan.

Kako podseća, ruski predstavnik u UN Vasilij Nebenzja, detaljno je govorio o tome šta se dešava sa srpskim generalom u zatvorskoj bolnici u Hagu tokom svog govora na sednici Saveta bezbednosti UN 11. juna o izveštaju Mehanizma.

-Lekari zatvorske ustanove, koristeći demenciju koja se razvila kod Ratka Mladića, krajem maja 2025. godine ubedili su zatvorenika da odbije mere reanimacije u slučaju stanja opasnog po život- rekao je Fadejev na konferenciji za novinare.

Još jednom ističe da je ruska strana više puta skretala pažnju na neprihvatljivo ponašanje osoblja Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale u odnosu na teško bolesnu osobu, nepoštovanje minimalnih standarda i pravila UN u vezi sa postupanjem sa zatvorenicima.

Takođe napominje da je odluka predsednika Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale od 29. jula u suprotnosti sa obustavom suđenja Felisjenu Kabugi zbog razvoja demencije i Alchajmerove bolesti.

-Posebno okrutan stav Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale očigledan je ne samo prema Ratku Mladiću, već i prema drugim Srbima. Njihova prava se takođe grubo krše- istakao je Fadejev.

Osamdesetogodišnji Radovan Karadžić, nastavlja Fadejev, služi doživotnu kaznu zatvora u Velikoj Britaniji, a nad njim se primenjuje psihološko i fizičko nasilje.

-Ne dobija posebnu ishranu, a zbog teškog zdravstvenog stanja i hroničnih bolesti, po nalogu britanskih vlasti, lišen je mogućnosti da vidi svoje rođake i advokate, zbog odbijanja da im se izdaju vize- ističe Fadejev.

-Očigledno je da ni Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične tribunale, niti zapadne zemlje koje ga podržavaju, ne mogu garantovati ovim srpskim zatvorenicima njihova osnovna prava- podvukao je on.

-Jedini način da im se obezbedi minimalni nivo ovih prava, s obzirom na njihove godine i zdravstveno stanje, jeste da ih prebace u zemlju njihovog državljanstva radi odsluženja kazne- poručuje ruski zvaničnik.

