BRAĆA PANIĆ PONUDILA JEMSTVO ZA UKIDANJE PRITVORA: Počelo suđenje optuženim za posredovanje u prostituciji

BRAĆI Panić Urošu i Milošu Treći osnovni sud u Beogradu danas nije prihvatio predlog da im ukine pritvor i prebaci ih u kućni. Njihovi advokati ponudili su onda jemstvo - stan na Novom Beogradu u vrednosti od 72.000 evra, braća su obećala da se neće kriti i neće izbegavati suđenja, pa će sud naknadno o tome da odluči.

Foto: instagram

Inače, danas je počelo suđenje u Trećem sudu Ivanu Zajelcu (25), Urošu (25) i Milošu (23) Paniću, Vuku Stankoviću (21) i bračnom paru kumovima Panića Sonji (22) i Davidu Lukoviću (25) , koji su optuženi za posredovanje u vršenju prostitucije u saizvršilaštvu.

Svi oni su danas kazali da nisu krivi i nisu iznosili odbranu, već su ostali pri onome što su rekli u istrazi u Višem tužilaštvu u Beogradu. Nisu želeli da odgovaraju na pitanja tužioca.

U uvodnim rečima branioci su osporavali dokaze tužilaštva. Advokat prvooptuženog Zajelca Nikola Matić kazao je da odbrana spori činjenično stanje i pravnu kvalifikaciju.

- Terete ga da je upoznao Tijanu K. sa drugim okrivljenim, a to uopšte nije krivično delo. Netačno je da je on za to dobio novac - kazao je advokat Matić. - U optužnici se nigde ne pominju seksualne usluge, već je to nešto uvijeno, kao "milki masaža" i "ručna završnica". A šta to znači? Takođe, svedoci oštećene su prolazile obuku u izvesnoj nevladinoj organizaciji, kako da postupaju i šta da kažu. Sa njima su tamo razgovarali kada je istraga vođena u pravcu trgovine ljudima.

Branioci Zajelca su imali i primedbu da su na prepoznavanju sa Ivanom u vrsti bili i policajci, koji su prethodno razgovarali sa Tijanom, a i on jedini nije imao pertle, što ukazuje da je doveden iz pritvora i zato su tražili da se taj zapisnik izdvoji iz dokaza.

Foto: N. Skenderija Prvookrivljeni Ivan Zajelac sa advokatom Nikolom Matićem

I advokati Panića su osporavali pravnu kvalifikaciju dela, navodeći da radnje braće nisu nikakvo krivično delo, niti posredovanje u prostituciji. Tvrdili su da se to ne može dokazati na osnovu tri nekredibilna svedoka, kojima su u NVO sugerisali kako da svedoče.

Advokat Uroš Carević branilac Davida Lukovića kazao je da je njegov klijent 90 odsto vremenskog perioda od oktobra 2022. do oktobra 2023. godine, za koji su optuženi da su počinili krivično delo, sa suprugom Sonjom bio u Americi. Kazao je da Luković nije mogao da bude saizvršilac, niti je bilo šta uradio i doprineo krivičnom delu i zatražio da se od granične policije uzmu podaci kada je bračni par u to vreme izlazio i ulazio u Srbiju.

Okrivljeni su optuženi zbog postojanja opravdane sumnje da su od 1. oktobra 2022. godine do 16. oktobra 2023. godine po prethodnom dogovoru i sa podeljenim ulogama, navodili i podsticali tri ženske osobe na vršenje prostitucije. Oni su, kako se sumnja, putem sajtova “seksi-adresar” i “halo oglasi” reklamirali njihovu prostuciju, obezbedili im prostorije i učestvovali u predaji tih devojaka drugim licima. Na sajtovima su oglasili brojeve telefona i ponudu da zgodne, mlade maserke muškarcima nude usluge senzualne i tantričke masaže na različitim lokacijama u gradu.

Prema optužnici za ugovaranje klijenata, odnosno vreme i mesto dolaska, kao i uslugu koja će im biti pružena bila je zadužena Sonja Luković. Cene seksualnih usluga su, kako se sumnja, odredili Uroš Panić, Miloš Panić, Vuk Stanković i David Luković tako što je usluga tantričke masaže sa ručnom završnicom koštala između 3.500 i 6.000 dinara, a “Milki masaža” 10.000 dinara. Devojke su za sebe zadržavale 50 odsto ostvarene zarade, a 50 odsto su predavale okrivljenima.

Takođe, sumnja se da je Vuk Stanković preko društvene mreže “Instagram” nudio posao za zapošljavanja novih “maserki”, nudeći besplatnu obuku i dobru zaradu, uz smeštaj i jedan obrok, uz napomenu da prednost imaju “maserke” od 18 do 40 godina.

Suđenje će se nastaviti 1. oktobra.