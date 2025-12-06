Američki preduzetnik Ilon Mask pozvao je na likvidaciju Evropske unije i vraćanje punog suvereniteta pojedinačnim državama, kako bi, kako navodi, „vlade mogle bolje da predstavljaju svoj narod“.

Foto AP

„EU treba ukinuti, a suverenitet vratiti državama“, napisao je Mask na mreži Iks, dodajući da evropska birokratija „sporo guši Evropu do smrti“ i pitajući se „od čega tačno SAD štite EU“.

Iz Brisela je ranije saopšteno da je platforma Iks kažnjena sa 120 miliona evra, potvrdio je portparol Evropske komisije Toma Renje.

Reagujući na Maskovu objavu, potpredsednik Saveta bezbednosti RF Dmitrij Medvedev u kratkoj poruci na mreži Iks saglasio se sa njegovim stavom.

Napisao je kratko: „Upravo tako“.

(Sputnjik)