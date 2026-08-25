PREMINULA DEVOJČICA (5) POVREĐENA U KRALJEVU! Automobil pokosio majku sa decom na trotoaru, mlađi brat sa povredama prebačen za Beograd
PETOGODIŠNjA devojčica, koja je povređena u saobraćajnoj nesreći u Kraljevu, kada je automobil izleteo sa kolovoza i na trotoaru udario nekoliko pešaka, preminula je u Dečijoj univerzitetskoj klinici u Tiršovoj.
Dete staro pet godina podleglo je povredama, nakon što je jutros prebačeno iz Kraljeva u Univerzitetsku dečiju kliniku Tiršova, saznaje RTS.
Drugo dete, dečak star godinu i po, takođe je prebačeno u Beograd, sa teškim telesnim povredama glave i ekstremiteta.
Nesreća se dogodila sinoć u 19 časova, kada je automobil izleteo sa kolovoza u Ulici Četvrtog kraljevačkog bataljona u Kraljevu i na trotoaru udarilo nekoliko pešaka.
Među povređenima su bili majka sa bebom u kolicima i starijim detetom. Majka dece je sa teškim telesnim povredama zbrinuta u Zdravstvenom centru "Studenica" u Kraljevu.
Uskoro opširnije
Preporučujemo
BUKTI VATRA NA STOLOVIMA: Požar još nije lokalizovan, ali je usporeno širenje
24. 08. 2026. u 19:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
OVO JE UKRAJINAC UHAPŠEN ZBOG SABOTAŽE SEVERNOG TOKA: Već jednom izmakao Nemcima, sada mu sledi izručenje
Drugi osumnjičeni optužen za učešće u eksplozijama na gasovodu Severni tok 2022. godine uhapšen je u Hrvatskoj i biće izručen Nemačkoj, saopštili su nemački tužioci danas.
19. 08. 2026. u 13:28
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Umrla novoizabrana dekanka Medicinskog fakulteta u Beogradu: Iznenadan odlazak dr Milice Bajčetić (58)
VREME i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.
24. 08. 2026. u 16:07 >> 19:01
Komentari (0)