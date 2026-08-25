PREMINULA DEVOJČICA (5) POVREĐENA U KRALJEVU! Automobil pokosio majku sa decom na trotoaru, mlađi brat sa povredama prebačen za Beograd

PETOGODIŠNjA devojčica, koja je povređena u saobraćajnoj nesreći u Kraljevu, kada je automobil izleteo sa kolovoza i na trotoaru udario nekoliko pešaka, preminula je u Dečijoj univerzitetskoj klinici u Tiršovoj.

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Dete staro pet godina podleglo je povredama, nakon što je jutros prebačeno iz Kraljeva u Univerzitetsku dečiju kliniku Tiršova, saznaje RTS.

Drugo dete, dečak star godinu i po, takođe je prebačeno u Beograd, sa teškim telesnim povredama glave i ekstremiteta.

Nesreća se dogodila sinoć u 19 časova, kada je automobil izleteo sa kolovoza u Ulici Četvrtog kraljevačkog bataljona u Kraljevu i na trotoaru udarilo nekoliko pešaka.

Među povređenima su bili majka sa bebom u kolicima i starijim detetom. Majka dece je sa teškim telesnim povredama zbrinuta u Zdravstvenom centru "Studenica" u Kraljevu.

Uskoro opširnije