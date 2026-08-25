Nesreće

ZADOBILI OPEKOTINE: Posle ekspolozije i požara u magacinu kurirske službe u Novom Sadu, oglasili se iz UKCV (FOTO/VIDEO)

Ljiljana Preradović

25. 08. 2026. u 09:48

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U URGENTNI centar Univeritetskog kliničkog centra Vojvodine, posle eksplozije i požara u magacinu jedne kurirske službe u Industrijskoj zoni u Novom Sadu, kolima Hitne pomoći dovezeno je dvoje povređenih.

ЗАДОБИЛИ ОПЕКОТИНЕ: После експолозије и пожара у магацину курирске службе у Новом Саду, огласили се из УКЦВ (ФОТО/ВИДЕО)

FOTO: Novosti

Pacijent N.A. (21), kako navode u Službi za odnose sa javnošću u ovoj zdravstvenoj ustanovi,  primljen je sa povredama u vidu opekotina  obe podlaktice. Pacijentkinja M.A. (32) povređena je na radnom mestu usled eksplozije. Ona je, kako dodaju u UKCV, zadobila multiple povrede, uključujući opekotine glave i tela.

FOTO:Lj.P.

- Nakon sprovedene kompletne  dijagnostike i ukazane  hitne medicinske pomoći, trenutno oba pacijenta su hemodinamski stabilnai nalaze se se na opservaciji  - navode u Službi za odnose sa javnošću u UKCV.

Prema nezvaničnim saznanjima, požar je izbio jutros oko 6.15 časova,  dok su radnici bili u hali gde je izbio požar.a  navodno je nešto eksplodiralo. Čula se manja detonacijsa, prvo jedna, pa druga, a zatim i treća.

FOTO:Lj.P.

Na lice mesta brzo je stigla Hitna pomoć koja je dvoje povređenih, prema rečima dr Zorana Krulja, portparola Zavoda za Urgentnu medicinu Novi Sad, u svesnom i hemodinamski stavilnom stanju transportovala u Urgentni centar.

FOTO:Lj.P.

Na gašenju požara intervenisao je veli broj pripadnika vatrogasno-spasilačke brigade iz Novog Sada.

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