ZADOBILI OPEKOTINE: Posle ekspolozije i požara u magacinu kurirske službe u Novom Sadu, oglasili se iz UKCV (FOTO/VIDEO)
U URGENTNI centar Univeritetskog kliničkog centra Vojvodine, posle eksplozije i požara u magacinu jedne kurirske službe u Industrijskoj zoni u Novom Sadu, kolima Hitne pomoći dovezeno je dvoje povređenih.
Pacijent N.A. (21), kako navode u Službi za odnose sa javnošću u ovoj zdravstvenoj ustanovi, primljen je sa povredama u vidu opekotina obe podlaktice. Pacijentkinja M.A. (32) povređena je na radnom mestu usled eksplozije. Ona je, kako dodaju u UKCV, zadobila multiple povrede, uključujući opekotine glave i tela.
- Nakon sprovedene kompletne dijagnostike i ukazane hitne medicinske pomoći, trenutno oba pacijenta su hemodinamski stabilnai nalaze se se na opservaciji - navode u Službi za odnose sa javnošću u UKCV.
Prema nezvaničnim saznanjima, požar je izbio jutros oko 6.15 časova, dok su radnici bili u hali gde je izbio požar.a navodno je nešto eksplodiralo. Čula se manja detonacijsa, prvo jedna, pa druga, a zatim i treća.
Na lice mesta brzo je stigla Hitna pomoć koja je dvoje povređenih, prema rečima dr Zorana Krulja, portparola Zavoda za Urgentnu medicinu Novi Sad, u svesnom i hemodinamski stavilnom stanju transportovala u Urgentni centar.
Na gašenju požara intervenisao je veli broj pripadnika vatrogasno-spasilačke brigade iz Novog Sada.
Preporučujemo
BUKTI VATRA NA STOLOVIMA: Požar još nije lokalizovan, ali je usporeno širenje
24. 08. 2026. u 19:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
OVO JE UKRAJINAC UHAPŠEN ZBOG SABOTAŽE SEVERNOG TOKA: Već jednom izmakao Nemcima, sada mu sledi izručenje
Drugi osumnjičeni optužen za učešće u eksplozijama na gasovodu Severni tok 2022. godine uhapšen je u Hrvatskoj i biće izručen Nemačkoj, saopštili su nemački tužioci danas.
19. 08. 2026. u 13:28
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Umrla novoizabrana dekanka Medicinskog fakulteta u Beogradu: Iznenadan odlazak dr Milice Bajčetić (58)
VREME i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.
24. 08. 2026. u 16:07 >> 19:01
Komentari (0)