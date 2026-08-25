POZNATO U KOM SU STANJU POVREĐENI: Novi detalji o ogromnom požaru u Industrijskoj zoni u Novom Sadu (FOTO/VIDEO)
U POŽARU koji je jutros oko 6.30 izbio u magacinu jedne kurirske službe u Industrijskoj zoni u Novom Sadu, povređen je jedan mlađi muškarac i jedna ženska osoba.
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