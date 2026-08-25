POZNATO U KOM SU STANJU POVREĐENI: Novi detalji o ogromnom požaru u Industrijskoj zoni u Novom Sadu (FOTO/VIDEO)

Kako je za "Novosti" rekao dr Zoran Krulja, portparol Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, lakše je povređen muškarac starosti 23 godine i ženska osoba starosti 32 godine.

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Oboje su zadobili lakše opekotinske povrede i hemodinamski stabilno i u svesnom stanju su prevezeni u Urgentni centar UKCV.

Foto: Novosti

Na mestu požara koji je izbio iz još neutvrđenih razloga su vatrogasci koji grade vatru.

A kako saznajemo, čula se i eksplozija.