STRAVIČNA NESREĆA NA KARABURMI: Motociklista teško povređen - hitno prevezen u Urgentni

U SAOBRAĆAJNOJ nesreći koja se u 22.00 sata dogodila u Višnjičkoj ulici na Karaburmi oboren je motociklista, koji je sa teškim povredama prevezen u Urgentni centar, saopšteno je iz službe hitne pomoći.

Foto: Printskrin/Iks/ Regionalna TV Banat Vršac

Tokom noći u Beogradu se dogodila još jedna saobraćajna nesreća, u Ulici Vojislava Ilića na Zvezdari u 23.31 sati, u kojoj su dve osobe lakše povređene, i njima je pomoć pružena na licu mesta, piše Tanjug.

Hitna pomoć imala je tokom noći u Beogradu 84 intervencije, od kojih je 18 bilo na javnom mestu, a za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici.

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