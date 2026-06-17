STRAVIČNA NESREĆA NA KARABURMI: Motociklista teško povređen - hitno prevezen u Urgentni
U SAOBRAĆAJNOJ nesreći koja se u 22.00 sata dogodila u Višnjičkoj ulici na Karaburmi oboren je motociklista, koji je sa teškim povredama prevezen u Urgentni centar, saopšteno je iz službe hitne pomoći.
Tokom noći u Beogradu se dogodila još jedna saobraćajna nesreća, u Ulici Vojislava Ilića na Zvezdari u 23.31 sati, u kojoj su dve osobe lakše povređene, i njima je pomoć pružena na licu mesta, piše Tanjug.
Hitna pomoć imala je tokom noći u Beogradu 84 intervencije, od kojih je 18 bilo na javnom mestu, a za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici.
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