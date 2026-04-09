Nesreće

UKAZANA IM POMOĆ ZBOG TEŠKIH OPEKOTINA: Evo u kom su stanju povređeni u eksploziji u Leskovcu

Igor Mitić

09. 04. 2026. u 15:36

Dvojica muškaraca koji su povređeni u eksploziji na otpadu sekundarnih sirovina u Leskovcu zbrinuti su i hospitalizovani u niškom Univerzitetsko kliničkom centru i trenutno su u stabilnom stanju.

Muškarac, star 29 godina, koji je zadobio opekotine na oko 35 odsto tela, pretežno u predelu leđa, nakon operativnog zbrinjavanja smešten je u jedinicu intenzivnog lečenja na Klinici za anesteziju – saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove - Drugi pacijent, star 22 godine, ima opekotine koje zahvataju oko 12 odsto površine tela i on je, nakon operativnog zbrinjavanja, hospitalizovan na Klinici za plastičnu hirurgiju.

Ekplozija se dogodila u sredu, oko 14 časova, kada je došlo do izuzetno snažne detonacije koja je uznemirila deo leskovačkog naselja Slavko Zlatanović. U ovom incidentu su, prema nezvaničnim informacijama teže povređeni sinovi vlasnika otpada, a lakše njihov pedesetogodišnji rođak. Zvaničnih informacija o tome šta je dovelo do ekplozije još uvek nema, a spekuliše se da se detonacija dogodila prilikom pretovara sekundarnih sirovina.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Hapšenja i istraga

0 0

TUŽILAŠTVO PREDLAŽE LEČENJE U BOLNICI: Optužen čovek koji je pucao i zapalio šator ispred Narodne skupštine Srbije

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Vladana A. (71) zbog postojanja opravdane sumnje da je 22. oktobra 2025. godine ispred Doma Narodne skupštine, pucajući iz pištolja koji je neovlašćeno nosio, pokušao da liši života oštećenog M. B, a potom nastavivši da ispaljuje projektile izazvao požar i doveo u opasnost život i telo više ljudi.

Politika
Tenis
Fudbal
