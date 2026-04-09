UKAZANA IM POMOĆ ZBOG TEŠKIH OPEKOTINA: Evo u kom su stanju povređeni u eksploziji u Leskovcu
Dvojica muškaraca koji su povređeni u eksploziji na otpadu sekundarnih sirovina u Leskovcu zbrinuti su i hospitalizovani u niškom Univerzitetsko kliničkom centru i trenutno su u stabilnom stanju.
Muškarac, star 29 godina, koji je zadobio opekotine na oko 35 odsto tela, pretežno u predelu leđa, nakon operativnog zbrinjavanja smešten je u jedinicu intenzivnog lečenja na Klinici za anesteziju – saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove - Drugi pacijent, star 22 godine, ima opekotine koje zahvataju oko 12 odsto površine tela i on je, nakon operativnog zbrinjavanja, hospitalizovan na Klinici za plastičnu hirurgiju.
Ekplozija se dogodila u sredu, oko 14 časova, kada je došlo do izuzetno snažne detonacije koja je uznemirila deo leskovačkog naselja Slavko Zlatanović. U ovom incidentu su, prema nezvaničnim informacijama teže povređeni sinovi vlasnika otpada, a lakše njihov pedesetogodišnji rođak. Zvaničnih informacija o tome šta je dovelo do ekplozije još uvek nema, a spekuliše se da se detonacija dogodila prilikom pretovara sekundarnih sirovina.
