Nesreće

POVREĐEN TINEJDŽER (15): Saobraćajna nesreća u Kaću

Ljiljana Preradović

09. 04. 2026. u 18:56

U SAOBRAĆAJNOJ nesreći danas u Kaću, povređen je petnaestogdišnji dečak. Nesreća se dogodila oko 15.30 sati u Svetosavskoj ulici u ovom mestu, kada su s, kako saznajemo, iz još neutvrđnih razloga, sudarili automobil i motocikl.

FOTO.Lj.P.

Lekarska ekipa Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, prema rečima portparola ove zdravstvene ustanove, dr Zorana Krulja, intervenisala je po prvom prioritetu, i povređenog petnaestogodišnjaka, posle zbrinjavanja na licu mest, u svesnom stanju  prevezla na dečju hirurgiju,

Policija je obavila uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće.

TUŽILAŠTVO PREDLAŽE LEČENJE U BOLNICI: Optužen čovek koji je pucao i zapalio šator ispred Narodne skupštine Srbije
TUŽILAŠTVO PREDLAŽE LEČENJE U BOLNICI: Optužen čovek koji je pucao i zapalio šator ispred Narodne skupštine Srbije

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Vladana A. (71) zbog postojanja opravdane sumnje da je 22. oktobra 2025. godine ispred Doma Narodne skupštine, pucajući iz pištolja koji je neovlašćeno nosio, pokušao da liši života oštećenog M. B, a potom nastavivši da ispaljuje projektile izazvao požar i doveo u opasnost život i telo više ljudi.

09. 04. 2026. u 16:31

