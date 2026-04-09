POVREĐEN TINEJDŽER (15): Saobraćajna nesreća u Kaću

U SAOBRAĆAJNOJ nesreći danas u Kaću, povređen je petnaestogdišnji dečak. Nesreća se dogodila oko 15.30 sati u Svetosavskoj ulici u ovom mestu, kada su s, kako saznajemo, iz još neutvrđnih razloga, sudarili automobil i motocikl.

Lekarska ekipa Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, prema rečima portparola ove zdravstvene ustanove, dr Zorana Krulja, intervenisala je po prvom prioritetu, i povređenog petnaestogodišnjaka, posle zbrinjavanja na licu mest, u svesnom stanju prevezla na dečju hirurgiju,

Policija je obavila uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće.