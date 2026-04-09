PRETAKALI GORIVO ZA AVIONE: Saslušano sedam radnika NIS-a

Pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušani su sedmorica zaposlenih u Naftnoj industriji Srbije, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo pronevera u obavljanju privredne delatnosti.

Postoje osnovi sumnje da su su J. I. (35), V. M. (40), K. L. (32), P. M. (36), S. D. (25), R. S. (47) i I.Đ. (38) na parking prostoru koji se nalazi u neposrednoj blizini Aerodroma „Nikola Tesla“, iz kamiona cisterne NIS-a, koji je bio namenjen za redovno snabdevanje aviona na aerodromu, prisvojili naftne derivate koji su im bili povereni u radu, tako što su ih pretakali u privatno kombi vozilo.

Jedan od osumnjičenih je negirao izvršenje krivičnog dela, jedan je priznao, dok su se ostali osumnjičeni branili ćutanjem.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da šestorici osumnjičenih odredi pritvor da ne bi uticali na svedoke i da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.