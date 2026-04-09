Hapšenja i istraga

PRETAKALI GORIVO ZA AVIONE: Saslušano sedam radnika NIS-a

Slađana Matić

09. 04. 2026. u 16:18

Pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušani su sedmorica zaposlenih u Naftnoj industriji Srbije, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo pronevera u obavljanju privredne delatnosti.

ПРЕТАКАЛИ ГОРИВО ЗА АВИОНЕ: Саслушано седам радника НИС-а

foto D. Milovanović

Postoje osnovi sumnje da su su  J. I. (35),  V. M. (40), K. L. (32), P. M. (36), S. D. (25), R. S. (47) i I.Đ. (38) na parking prostoru koji se nalazi u neposrednoj blizini Aerodroma „Nikola Tesla“, iz kamiona cisterne NIS-a, koji je bio namenjen za redovno snabdevanje aviona na aerodromu, prisvojili naftne derivate koji su im bili povereni u radu, tako što su ih pretakali u privatno kombi vozilo.

Jedan od osumnjičenih je negirao izvršenje krivičnog dela, jedan je priznao, dok su se ostali osumnjičeni branili ćutanjem.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da šestorici osumnjičenih odredi pritvor da ne bi uticali na svedoke i da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Vladana A. (71) zbog postojanja opravdane sumnje da je 22. oktobra 2025. godine ispred Doma Narodne skupštine, pucajući iz pištolja koji je neovlašćeno nosio, pokušao da liši života oštećenog M. B, a potom nastavivši da ispaljuje projektile izazvao požar i doveo u opasnost život i telo više ljudi.

09. 04. 2026. u 16:31

