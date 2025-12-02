MUŠKARAC PODLEGAO POVREDAMA: Novi detalji teške saobraćajne nesreće u centru Novog Sada

MUŠKARAC, sinoć teško povređen u direktnom sudaru dva automobila u centru Novog Sada, kako nezvanično saznajemo, podlegao je povredama.

FOTO: Ustupljena fotografija

U centru Novog Sada, u Jevrejskoj ulici, kod Sinagoge, u ponedeljak uveče oko 22 sata, došlo je do, kako saznajemo, direktnog sudara dva vozila, kada je dvadesetpetogodišnji vozač, iz za sada neutvrđenih razloga, prešao u drugu traku i sudario se sa taksi vozilom kojim je upravljao pedesettrogodišnjak, koji je na žalost, podlegao povredama. U taksiju su, saznajemo, bile još tri ženske osobe od kojih je jedna teže, a dve lakše povređene.

Nezvanično, vozaču koji je izazvao saobraćajnu nesreću na teret se stavlja teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

U Univerziteski klinički centar Vojvodine u ponedeljak uveče je, kako navode u ovoj zdravstvenoj ustanovi, primljeno je ukupno šest pacijenata koji su sanitetskim vozilima Službe hitne medicinske pomoći dovezeni sa teškim telesnim povredama zadobijenim u saobraćajnom traumatizmu.

- Po prijemu u Urgentni centar UKCV, svim pacijentima je odmah ukazana neophodna urgentna medicinska pomoć, obavljena kompletna dijagnostika i izvršena hirurška obrada povreda - navode u službi za odnose s javnošću u UKCV. - Uprkos svim merama reanimacije, jedan pacijent muškog pola starosti 53 godine podlegao je povredama.

Dve pacijentkinje, starosti 25 i primljene su na dalje lečenje, jedna na Odeljenje urgentne hirurgije, a druga na Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju. Obe su, kako dalje navode u UKCV, svesne, orijentisane i hemodinamski stabilne

Jedna pacijentkinja starosti 24 godine je teškog opšteg stanja sa politraumatskim povredama hospitalizovana je na nakon operativnog lečenja na Klinici za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola.

Dva pacijenta muškog pola 26 i 19 godina sa kontuzionim i drugim telesnim povredama, nakon kompletne dijagnostike i ukazane medicinske pomoći, otpušteni su u stabilnom stanju na kućno lečenje.

- UKCV nastavlja da prati zdravstveno stanje hospitalizovanih pacijenata i pruža sve neophodne mere lečenja - navode u ovoj zdravstvenoj ustanovi.