Nesreće

IMA MRTVIH U UŽASU KOD MAJDANPEKA: Prvi snimci jezive saobraćajne nesreće (VIDEO)

K. Despotović

01. 12. 2025. u 20:57

U TEŠKOJ saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila na putu Rudna Glava-Majdanpek, jedno lice je preminulo a jedno je sa povredama prevezeno u bolnicu u Majdanpeku.

Foto: Instagram/mmijatovic_official

Sudar putničkog vozila i kamiona dogodio se oko 17.15 sati u naselju Begluk.

Saobraćaj je na toj deonici obustavljen, a uviđaj je u toku.

