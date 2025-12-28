PRVI SNIMCI HAPŠENJA MUŠKARCA KOJI JE IZBO ŽENU PRED DETETOM: Zadao je devet udaraca nožem, policija ga uhapsila posle 24 sata (VIDEO)
POLICIJA je uhapsila osumnjičenog da je u subotu, 27. decembra opljačkao i izbo ženu na Novom Beogradu, saopštio je MUP.
Policijski službenici PU za grad Beograd identifikovali su i uhapsili T. K. (1981) zbog postojanja osnova sumnje da je juče u Novom Beogradu izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju nad šezdesetosmogodišnjom ženom.
"Osumnjičeni je juče oko 13 časova u holu zgrade oštećenoj ženi zadao više ubodnih rana nožem zadavši joj tom prilikom teške povrede opasne po život, nakon čega joj je oteo torbu i udaljio sa mesta događaja", navodi se u saopštenju.
T. K. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
